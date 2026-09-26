Franco Colapinto chocó con Pierre Gasly y debió abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo que abandonar en la carrera del Gran Premio de Azerbaiýan luego de generar un fuerte choque en la vuelta 36.

Colapinto marchaba décimo, cuando quiso realizar un divebomb en la salida de un safety car y no solo se pasó de largo, sino que también sacó de carrera a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y al británico Lando Norris (McLaren).

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