En vivo
Franco Colapinto chocó con Pierre Gasly y debió abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán
El argentino tuvo que abandonar luego del fuerte choque que generó en el relanzamiento de la carrera.
26/09/2026 | 09:18Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo que abandonar en la carrera del Gran Premio de Azerbaiýan luego de generar un fuerte choque en la vuelta 36.
Colapinto marchaba décimo, cuando quiso realizar un divebomb en la salida de un safety car y no solo se pasó de largo, sino que también sacó de carrera a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y al británico Lando Norris (McLaren).
Russell aguanta sobre el final y se queda con la victoria
El británico redondeó un fin de semana perfecto, en el que dominó de principio a fin, y aguantó los ataques finales de Verstappen.
¡Verstappen va por el triunfo!
El neerlandés está a medio segundo del británico, que antes del safety car tenía el triunfo prácticamente asegurado.
Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán tras el incidente con Gasly.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Colapinto y Gasly chocan en el relanzamiento: los dos Alpine cayeron al fondo y pierden la posibilidad de sumar puntos.
¡Se relanza la carrera!
Se vienen las últimas 16 vueltas del GP de Azerbaiyán.
Colapinto entra a boxes: el argentino aprovecha el auto de seguridad para montar neumáticos blandos en la vuelta 31.
¡Bandera amarilla! Albon se clavó contra el muro en la vuelta 31 e ingresó el auto de seguridad en Bakú.
¡Se pasó Norris! El británico se fue de pista en la curva 1 y cayó al noveno puesto en la vuelta 30.
Antonelli supera a Colapinto: el argentino ahora está décimo luego de 23 vueltas, aunque le continúa sacando una buena ventaja al undécimo.
Se le viene Antonelli a Colapinto: el italiano y líder del campeonato escaló varias posiciones y ya se ubica por detrás del argentino.
Antonelli continúa subiendo y se acerca a la zona de puntos.
Strolll abandona: el canadiense pudo dejar su Aston Martin en un lugar seguro, por lo que no fue necesario que sacaran bandera amarilla.
Verstappen sube puestos y se mete en el top 5.
Franco Colapinto mantiene la posición y Pierre Gasly perdió un puesto con Max Verstappen.
Arrancó el Gran Premio de Azerbaiyán.
/Inicio Código Embebido/
Fórmula 1. Colapinto se prepara para el GP de Azerbaiyán en Bakú: "Es un circuito que disfruto manejar"
La actividad comenzará este jueves y finalizará el sábado, un día antes de lo habitual. El piloto argentino llega con buenas expectativas a un circuito que le trae buenos recuerdos y que considera favorable para Alpine.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Quién es el piloto que competirá en el Gran Premio de Azerbaiyán?
El piloto es Franco Colapinto.
¿Cuándo se llevará a cabo la carrera?
La carrera se llevará a cabo este sábado a las 8 de la mañana de Argentina.
¿Dónde se realiza el Gran Premio?
El Gran Premio se realiza en el circuito callejero de Bakú, Azerbaiyán.
¿Cómo avanzó Colapinto en la clasificación?
Colapinto avanzó al noveno puesto tras la sanción de Carlos Sainz, quien cayó al 14º puesto.
¿Por qué se disputará la carrera un sábado?
La carrera se disputará un sábado debido a que el domingo 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán.