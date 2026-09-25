Ovando, antes de Estudiantes: “Vamos a enfrentar a un rival que nos faltó el respeto”

FOTO: El jugador canalla recordó el polémico pasillo de espaldas que hizo el Pincha. (CARC)

Rosario Central se prepara para visitar este sábado a Estudiantes de La Plata en un partido que tendrá un condimento especial por el antecedente del último cruce entre ambos equipos. En la previa, Juan Cruz Ovando recordó el polémico pasillo de espaldas que realizó el plantel del Pincha y dejó en claro que el episodio no fue olvidado en Arroyito.

“Para nosotros fue una falta de respeto, lo tomamos así. Nos dolió un montón a todos los que somos hinchas”, expresó Ovando durante la conferencia de prensa.

El futbolista reconoció que se trata de un nuevo encuentro y que el equipo deberá concentrarse en lo futbolístico, aunque admitió que aquel episodio también estará presente cuando Central salga a la cancha.

“Sabemos que esto es otro partido, lo que pasó ya pasó. Pero vamos a enfrentar a un rival que tuvo una falta de respeto para con nosotros, que nos dolió muchísimo. Mañana lo vamos a enfrentar también con eso”, sostuvo.

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“El gesto hubiese sido otro”

La controversia se originó cuando Estudiantes recibió de espaldas a los jugadores de Central en el pasillo previo al partido. La actitud estuvo vinculada al desacuerdo del club platense con el reconocimiento otorgado por la AFA al Canalla por haber sido el equipo que más puntos acumuló durante el año.

Ovando dijo comprender que la protesta podía estar dirigida hacia la conducción del fútbol argentino, pero consideró que la forma elegida terminó afectando directamente al plantel auriazul.

“Entendemos que quizás el reclamo no fue contra Central, pero la realidad del gesto de Estudiantes para con Central fue la que vimos todos. Yo creo que si hubiese sido solamente un gesto contra AFA, el gesto hubiese sido otro”, afirmó.

Y remarcó que quienes atravesaron aquel pasillo fueron los propios futbolistas: “Los que estábamos pasando por el medio éramos nosotros, era Central, que había conseguido un título”.

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La defensa del reconocimiento a Central

Ovando también reivindicó la campaña realizada por el equipo rosarino y sostuvo que el rendimiento a lo largo de la temporada justificó el reconocimiento.

“Hicimos muchísimos puntos para lograrlo, fuimos el mejor equipo del año y creo que está bien que al mejor equipo del año le den un título, porque la realidad es que fue el que más puntos sumó”, manifestó.

“Nosotros nos sentimos campeones y esto para mí fue una falta de respeto”, concluyó.

Con ese antecedente todavía fresco, Central afrontará este sábado una nueva visita a Estudiantes. Más allá de la importancia deportiva del encuentro, las palabras de Ovando dejaron en evidencia que aquel pasillo de espaldas sigue siendo parte de una historia que el plantel canalla no olvidó.