Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 26 de septiembre

Este sábado 26 de septiembre, el clima en Córdoba se caracterizará por un cielo despejado y temperaturas agradables. La mínima se registrará en 14° y la máxima alcanzará los 32°. Las condiciones meteorológicas serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de clear sky, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 18°, lo que indica un clima templado. La humedad se encuentra en un 53%, lo que aporta una sensación de confort. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el suroeste.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 14° y la máxima de 32°. El viento mantendrá su intensidad, y la humedad se mantendrá en niveles moderados. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

En el pronóstico extendido, se anticipan cambios en los próximos días. Para el domingo 27 de septiembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 27°, con probabilidad de light rain. El lunes 28 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 25°, también con posibilidad de lluvias. El martes 29 de septiembre, la mínima será de 16° y la máxima de 24°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el miércoles 30 de septiembre, se prevé un clima más fresco, con mínimas de 13° y máximas de 25°.