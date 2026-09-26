Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este sábado 26 de septiembre
Este sábado 26 de septiembre, Rosario presenta un clima mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre 16° y 27°. Se espera una jornada cálida y húmeda, con viento leve del sur.
FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 26 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la región de Rosario en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 16°. La sensación térmica es de 17°. La humedad es del 75%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el sur.
El clima hoy sábado 26 de septiembre
Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 16° y la máxima llegue a los 27°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. No se prevén lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un sábado sin interrupciones.
Pronóstico extendido
Para los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. El domingo 27 de septiembre, la mínima será de 18° y la máxima de 21°, con lluvias moderadas. El lunes 28 de septiembre, la mínima será de 19° y la máxima de 21°, con lluvias ligeras. El martes 29 de septiembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 19°, también con lluvias ligeras. El miércoles 30 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 22°, con cielo nublado. Finalmente, el jueves 1 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 24°, con nubes dispersas.
Lectura rápida
¿Cuál es la temperatura actual en Rosario?
La temperatura actual es de 16°.
¿Qué se espera para hoy sábado 26 de septiembre?
Se espera una temperatura mínima de 16° y máxima de 27°, con cielo nublado.
¿Habrá lluvias hoy?
No se prevén lluvias para el día de hoy en Rosario.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se anticipan lluvias moderadas el domingo y ligeras el lunes y martes.
¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual es del 75%.