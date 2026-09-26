Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este sábado 26 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 16°. La sensación térmica es de 17°. La humedad es del 75%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el sur.

El clima hoy sábado 26 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 16° y la máxima llegue a los 27°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. No se prevén lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un sábado sin interrupciones.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. El domingo 27 de septiembre, la mínima será de 18° y la máxima de 21°, con lluvias moderadas. El lunes 28 de septiembre, la mínima será de 19° y la máxima de 21°, con lluvias ligeras. El martes 29 de septiembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 19°, también con lluvias ligeras. El miércoles 30 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 22°, con cielo nublado. Finalmente, el jueves 1 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 24°, con nubes dispersas.