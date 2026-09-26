Mooncakes: la tradición china que se renueva con piel de nieve y sabores innovadores

Los mooncakes o pasteles de luna, conocidos en chino como ?? (yuè bing), son un ícono de la gastronomía china, especialmente consumidos durante el Festival del Medio Otoño. Esta festividad, que se rige por el calendario lunar, tendrá lugar en 2026 el 25 de septiembre. Durante esta celebración, es habitual disfrutar de estos dulces y también de obsequiarlos, siendo su forma redonda un símbolo de unión familiar, evocando la luna llena que preside el evento.

En la actualidad, muchas pastelerías han elevado el estatus de los mooncakes, convirtiéndolos en un artículo casi de lujo, presentándolos en cajas elegantes y a precios elevados. Esto no sorprende, considerando el esmero y el cuidado estético que requiere cada pieza. Entre las variedades de mooncakes, destaca el mooncake de piel de nieve, que se diferencia del tradicional en varios aspectos.

El mooncake clásico se hornea, utilizando una masa hecha de harina, aceite y sirope, y suele estar relleno de pasta de alubias dulces, como las de azuki, frutos secos o semillas de loto, a veces con un centro de yema de huevo de pato curada. Esta masa, una vez horneada, es dura y seca, pero tras reposar varios días, se ablanda, adquiriendo una textura tierna y brillante. Por su complejidad, han surgido versiones más accesibles, como los mooncakes de piel de nieve, que no requieren horno. Su nombre proviene de su masa blanca y fina, que recuerda a la nieve, y en chino se denomina ?? (bingpí), que significa literalmente "piel de hielo".

La textura de estos mooncakes es similar a la de los mochis japoneses, aunque la masa de los mooncakes de piel de nieve incorpora ingredientes adicionales. En cuanto a los rellenos, la creatividad es clave. Además de los rellenos tradicionales, estos mooncakes presentan uno muy popular en Hong Kong: la crema pastelera, que se utilizará en la receta que se detalla a continuación. Tanto las versiones horneadas como las de piel de nieve continúan innovando con nuevos sabores, como té matcha, chocolate, café, durián, mango, cheesecake e incluso versiones inspiradas en otros postres, como el chocolate Dubai.

Los mooncakes pueden tener hasta tres capas: un núcleo, una capa intermedia y la masa exterior. Sin embargo, con dos capas (relleno y piel) se obtiene un resultado igualmente delicioso y se reduce el tiempo de preparación.

Ingredientes y utensilios

El relleno es una crema que se cocina hasta obtener una pasta densa, fácil de manipular. Para la masa, se necesita harina de arroz glutinoso, harina de arroz normal y almidón de trigo, que se pueden conseguir en supermercados asiáticos. El almidón de trigo admite sustitutos como el almidón de tapioca o la maicena, aunque esto puede alterar ligeramente la textura final. Se requiere un molde de mooncake de 50 g, ya que todas las cantidades de esta receta están calculadas para ese tamaño. También se recomienda un tapete de silicona y guantes aptos para uso alimentario, ya que la masa es pegajosa.

Para preparar 8 unidades, se necesitan los siguientes ingredientes: 25 g de almidón de trigo o maicena, 20 uds. de azúcar glas, 50 mL de leche condensada, 60 mL de leche, 45 g de mantequilla, 1 huevo y 1 yema de huevo. Para la piel: 16 g de harina de arroz glutinoso, 22 g de almidón de trigo, maicena o almidón de tapioca, 22 g de harina de arroz, 22 g de azúcar glas, 120 mL de leche, 22 uds. de leche condensada y 13 mL de aceite de girasol.

Cómo hacer mooncakes de piel de nieve

Dificultad: Media. Tiempo total: 3 h 5 min. Elaboración: 45 min. Cocción: 20 min. Reposo: 2 h.

El proceso comienza con el relleno. Se baten, fuera del fuego, el huevo y la yema con el azúcar glas y el almidón de trigo hasta obtener una mezcla homogénea. Se añaden la leche y la leche condensada, mezclando bien. Se cocina a fuego bajo, removiendo constantemente hasta que la crema espese y se convierta en una pasta densa. Se retira del fuego y se agrega la mantequilla, integrando hasta que se derrita y quede brillante. Se coloca la crema en un recipiente, se cubre con film y se deja enfriar en la nevera por un par de horas.

Para la piel, se mezclan en un bol la harina de arroz glutinoso, la harina de arroz, el almidón de trigo y el azúcar glas. Se añaden la leche, la leche condensada y el aceite, batiendo hasta que no queden grumos. Se cuela la mezcla para obtener una textura lisa y se cocina en el microondas en tandas de 30 segundos a 1 minuto, removiendo entre cada tanda, hasta que la masa cuaje y esté firme y elástica. Se deja enfriar un poco y se amasa hasta que quede lisa. Se guarda en una bolsa zip o recipiente cubierto con film en la nevera por un par de horas.

Antes de montar, se tuesta un poco de harina de arroz glutinoso cruda en una sartén. Este arroz tostado se utiliza para espolvorear el molde antes de cada pieza, evitando que la masa se pegue. Se dividen tanto la piel como el relleno en 8 porciones iguales. Con guantes, se toma una porción de masa blanca, se aplana y se coloca en el centro una bolita de relleno, cerrando bien los bordes. Se redondea para que quede uniforme, se espolvorea el molde con arroz glutinoso tostado, se introduce la bola en el molde y se presiona para marcar el dibujo. Se repite el proceso con el resto de las porciones.

Los mooncakes están listos para comer inmediatamente. Si es posible, se recomienda dejarlos a temperatura ambiente unas horas antes de consumir. En caso de no ser así, se pueden guardar en la nevera, aunque con el frío tienden a endurecerse, por lo que es mejor consumirlos en un plazo de dos días.