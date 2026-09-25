Rosquillas de nata: el bocado perfecto para el café o desayuno

Las rosquillas de nata se han convertido en un clásico de la repostería, ideales para disfrutar a cualquier hora del día. Esta receta, que utiliza ingredientes básicos, se destaca por su sencillez y por el sabor suave que la nata aporta a la masa.

Para preparar estas delicias, se inicia mezclando harina, huevo, azúcar y otros ingredientes hasta obtener una masa manejable. En esta versión, se incorpora la nata directamente a la mezcla, lo que resulta en una textura más tierna y un sabor lácteo característico.

Una vez formada la masa, se procede a darles forma a las rosquillas, que luego se fríen en aceite de girasol caliente hasta que adquieran un dorado perfecto. El proceso de fritura es clave para lograr ese exterior crujiente que contrasta con el interior suave.

Para preparar unas 20 unidades, los ingredientes necesarios son: 250 g de harina, 125 g de nata para montar, 45 g de azúcar, 1 huevo, 1 cucharadita de levadura química, la ralladura de 1 limón, una pizca de sal, 5 cucharadas de aceite de girasol para freír y 1 cucharada de azúcar para rebozar.

La dificultad de esta receta es considerada fácil y el tiempo total de preparación es de solo 12 minutos, desglosados en 2 minutos de elaboración y 10 minutos de cocción. Para comenzar, se bate el huevo junto con el azúcar, la nata y la ralladura de limón. Luego, se agrega la harina junto con la levadura y la sal, mezclando hasta obtener una masa homogénea. Es recomendable cubrir la masa con film y dejarla reposar durante 30 minutos a temperatura ambiente.

Una vez transcurrido el tiempo de reposo, se deben untar las manos con unas gotas de aceite y formar las rosquillas. Se fríen en tandas hasta que estén doradas por ambos lados y se escurren sobre papel absorbente. Finalmente, se sirven rebozadas en azúcar.

Las rosquillas de nata son perfectas para acompañar con una taza de café o un delicioso chocolate caliente, convirtiéndose en el complemento ideal para un desayuno o merienda.