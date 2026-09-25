En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Recetas

Rosquillas de nata: el bocado perfecto para el café o desayuno

Las rosquillas de nata son una receta tradicional que combina ingredientes simples para un sabor delicioso. Perfectas para el desayuno o acompañar un café, se preparan en solo 12 minutos.

25/09/2026 | 09:18Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Deliciosas rosquillas de nata para disfrutar con café

FOTO: Deliciosas rosquillas de nata para disfrutar con café

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Las rosquillas de nata se han convertido en un clásico de la repostería, ideales para disfrutar a cualquier hora del día. Esta receta, que utiliza ingredientes básicos, se destaca por su sencillez y por el sabor suave que la nata aporta a la masa.

Para preparar estas delicias, se inicia mezclando harina, huevo, azúcar y otros ingredientes hasta obtener una masa manejable. En esta versión, se incorpora la nata directamente a la mezcla, lo que resulta en una textura más tierna y un sabor lácteo característico.

Una vez formada la masa, se procede a darles forma a las rosquillas, que luego se fríen en aceite de girasol caliente hasta que adquieran un dorado perfecto. El proceso de fritura es clave para lograr ese exterior crujiente que contrasta con el interior suave.

Para preparar unas 20 unidades, los ingredientes necesarios son: 250 g de harina, 125 g de nata para montar, 45 g de azúcar, 1 huevo, 1 cucharadita de levadura química, la ralladura de 1 limón, una pizca de sal, 5 cucharadas de aceite de girasol para freír y 1 cucharada de azúcar para rebozar.

La dificultad de esta receta es considerada fácil y el tiempo total de preparación es de solo 12 minutos, desglosados en 2 minutos de elaboración y 10 minutos de cocción. Para comenzar, se bate el huevo junto con el azúcar, la nata y la ralladura de limón. Luego, se agrega la harina junto con la levadura y la sal, mezclando hasta obtener una masa homogénea. Es recomendable cubrir la masa con film y dejarla reposar durante 30 minutos a temperatura ambiente.

Una vez transcurrido el tiempo de reposo, se deben untar las manos con unas gotas de aceite y formar las rosquillas. Se fríen en tandas hasta que estén doradas por ambos lados y se escurren sobre papel absorbente. Finalmente, se sirven rebozadas en azúcar.

Las rosquillas de nata son perfectas para acompañar con una taza de café o un delicioso chocolate caliente, convirtiéndose en el complemento ideal para un desayuno o merienda.

Lectura rápida

¿Qué son las rosquillas de nata?
Son un tipo de repostería tradicional que se preparan con nata, harina, huevo y azúcar.

¿Quién puede hacerlas?
Cualquiera puede hacerlas, ya que la receta es fácil y rápida.

¿Cuándo se pueden consumir?
Se pueden disfrutar en cualquier momento del día, especialmente en el desayuno o merienda.

¿Dónde se fríen?
Se fríen en aceite de girasol caliente hasta que estén doradas.

¿Por qué son populares?
Son populares por su sabor suave y su textura tierna, ideales para acompañar bebidas.

Lo más visto

Recetas

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf