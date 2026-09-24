Rematan la propiedad de Ariel Diwan y Gisela Bernal en Palermo por 300 mil dólares
Un tasador fijó un precio oficial para la vivienda en medio de un conflicto legal entre la pareja, muy por debajo de su valor original.
FOTO: Rematan la casa de Ariel Diwan y Gisela Bernal por 300 mil dólares.
Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- La disputa legal entre la bailarina Gisela Bernal y el empresario Ariel Diwan ha llevado a un nuevo capítulo: el inminente remate de la vivienda que compartieron en el barrio de Palermo. Cada uno posee un 50% de la propiedad.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el proceso de remate se ha realizado a un precio significativamente inferior al del mercado, debido al deterioro del inmueble. Originalmente, la propiedad estaba valorada en 800 mil dólares, pero actualmente se ha tasado en apenas 300 mil dólares.
La propia Gisela Bernal confirmó en un reportaje con un móvil de Intrusos (América TV) que un tasador visitó recientemente la vivienda para establecer un precio oficial en el contexto de este conflicto y el proceso de desalojo que enfrenta.
La propiedad está legalmente dividida en un 50% para cada uno; sin embargo, la parte que corresponde a Bernal está embargada debido a deudas con su exabogado, lo que ha motivado la medida judicial. Actualmente, ella sigue residiendo en el inmueble.
"Si se hace la subasta, obviamente me tengo que ir de la casa", declaró la bailarina a la periodista Paula Varela, y añadió que "ya tiene un plan B" preparado.
Por su parte, el empresario Ariel Diwan ha expresado su deseo de "venderla y que cada uno se quede con la parte que le corresponde para cerrar de una vez por todas este capítulo".
Adicionalmente, se conoció el interés de un grupo inmobiliario y una constructora por el terreno, dada su ubicación privilegiada en la zona.
Lectura rápida
¿Cuál es el conflicto actual?
El conflicto gira en torno al remate de la propiedad que compartieron Gisela Bernal y Ariel Diwan, tasada en 300 mil dólares.
¿Qué valor tenía originalmente la casa?
La vivienda fue valorada en 800 mil dólares en su momento, pero su precio ha caído significativamente.
¿Quién estableció el precio oficial?
Un tasador fue quien fijó el precio oficial de la propiedad en medio del conflicto legal.
¿Qué pasará si se realiza la subasta?
Gisela Bernal ha manifestado que deberá abandonar la casa si se lleva a cabo la subasta.
¿Hay interés en la propiedad?
Se ha reportado el interés de un grupo inmobiliario y una constructora por el terreno, por su ubicación.
[Fuente: Noticias Argentinas]