Rematan la propiedad de Ariel Diwan y Gisela Bernal en Palermo por 300 mil dólares

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- La disputa legal entre la bailarina Gisela Bernal y el empresario Ariel Diwan ha llevado a un nuevo capítulo: el inminente remate de la vivienda que compartieron en el barrio de Palermo. Cada uno posee un 50% de la propiedad.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el proceso de remate se ha realizado a un precio significativamente inferior al del mercado, debido al deterioro del inmueble. Originalmente, la propiedad estaba valorada en 800 mil dólares, pero actualmente se ha tasado en apenas 300 mil dólares.

La propia Gisela Bernal confirmó en un reportaje con un móvil de Intrusos (América TV) que un tasador visitó recientemente la vivienda para establecer un precio oficial en el contexto de este conflicto y el proceso de desalojo que enfrenta.

La propiedad está legalmente dividida en un 50% para cada uno; sin embargo, la parte que corresponde a Bernal está embargada debido a deudas con su exabogado, lo que ha motivado la medida judicial. Actualmente, ella sigue residiendo en el inmueble.

"Si se hace la subasta, obviamente me tengo que ir de la casa", declaró la bailarina a la periodista Paula Varela, y añadió que "ya tiene un plan B" preparado.

Por su parte, el empresario Ariel Diwan ha expresado su deseo de "venderla y que cada uno se quede con la parte que le corresponde para cerrar de una vez por todas este capítulo".

Adicionalmente, se conoció el interés de un grupo inmobiliario y una constructora por el terreno, dada su ubicación privilegiada en la zona.