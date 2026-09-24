ANMAT dio de baja a una droguería por un certificado apócrifo en licitaciones de Santa Fe

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este jueves la baja de las habilitaciones de Royal Farma S.A., una droguería que participaba de procesos de contratación del Estado santafesino y que presentó documentación que resultó ser apócrifa.

La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 6139/2026, publicada este 24 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación. El expediente se originó a partir de una consulta realizada por la Coordinación General de Proveedores de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía de Santa Fe.

Según detalló ANMAT, desde la Provincia consultaron por la situación de Royal Farma porque la firma se encontraba participando de “varios procesos licitatorios”. Junto con la consulta remitieron un Certificado de Inscripción de Establecimiento presentado por la empresa.

Al verificarlo, el organismo nacional determinó que el documento era apócrifo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Habilitaciones vencidas desde 2020 y 2021

La investigación administrativa permitió además establecer que las habilitaciones auténticas que Royal Farma había obtenido ante ANMAT llevaban varios años vencidas.

La autorización para realizar tránsito interjurisdiccional de productos médicos y productos para diagnóstico in vitro sin cadena de frío había vencido el 3 de febrero de 2020.

En tanto, la constancia vinculada con la distribución interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales había expirado el 22 de marzo de 2021.

ANMAT informó que no encontró ningún trámite iniciado para renovar esas autorizaciones.

En la disposición, el organismo fue más allá y señaló que Royal Farma “no se encuentra autorizada para distribuir a título oneroso ni gratuito medicamentos fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”

Por ese motivo, resolvió dar de baja ambas habilitaciones y cancelar formalmente los certificados que habían sido otorgados mediante disposiciones de 2015 y 2016.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Provincia ya la había dado de baja como proveedora

El problema había comenzado a tomar estado administrativo en Santa Fe meses antes. El 5 de junio pasado, la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes provincial resolvió dar de baja a Royal Farma del Registro Único de Proveedores y Contratistas.

Al intentar renovar su inscripción, la firma había presentado un supuesto certificado de ANMAT fechado el 9 de febrero de 2025, con vigencia declarada hasta el 3 de febrero de 2029.

El formato llamó la atención de los responsables provinciales. Santa Fe pidió verificarlo a ANMAT y el organismo respondió que el certificado no era auténtico.

La Provincia también había solicitado a la empresa que presentara los documentos originales, pero, según consta en la resolución, no obtuvo respuesta. Posteriormente fue notificada para efectuar su descargo y tampoco lo hizo.

La sanción provincial estableció que no podían adjudicársele nuevos contratos. Sin embargo, la normativa permitió que continuaran aquellos que ya hubieran sido adjudicados y estuvieran en ejecución al momento de aplicarse la medida.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Había recibido órdenes de compra en Santa Fe

Una revisión de los registros públicos provinciales realizada por Cadena 3 permite comprobar que Royal Farma había participado previamente de compras del sistema público de salud santafesino.

En julio de 2024 aparece como adjudicataria, mediante la orden de provisión 1247, en una contratación directa del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe) destinada a la adquisición de antisépticos.

En junio de 2025 volvió a figurar entre los proveedores adjudicados en otra contratación del Cemafe para comprar medicamentos destinados a su farmacia. En ese procedimiento recibió la orden de provisión 1217.

La documentación revisada no permite concluir por sí sola que esas operaciones hayan sido irregulares. Para determinarlo sería necesario establecer qué habilitaciones fueron exigidas en cada contratación, qué productos fueron efectivamente suministrados y bajo qué condiciones se efectuaron las entregas.

Una suspensión anterior y posterior reinscripción

Royal Farma ya había tenido antecedentes en el Registro de Proveedores de Santa Fe. En enero de 2023, la Provincia la suspendió durante 12 meses por incumplimientos relacionados con entregas adjudicadas al Hospital Protomédico Manuel Rodríguez de Recreo. Durante ese período no podía adquirir pliegos ni participar de nuevas licitaciones.

Una vez cumplida esa sanción, el 8 de febrero de 2024 la Subsecretaría de Contrataciones renovó su inscripción como proveedora provincial por otros 18 meses.

La secuencia adquiere ahora relevancia porque ANMAT estableció que las habilitaciones nacionales para el tránsito interjurisdiccional que tenía la firma habían vencido varios años antes.

Una denuncia federal previa

La disposición publicada este jueves incorpora además otro antecedente. ANMAT informó que ya en 2024 había realizado una denuncia por documentos falsificados vinculada con Royal Farma. La investigación quedó radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 bajo la causa CFP 1816/2024.

A partir de la nueva medida, ANMAT ordenó comunicar la baja de las habilitaciones a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y remitió nuevamente las actuaciones a su Coordinación de Sumarios.