FOTO: ANMAT cancela la inscripción de 25 laboratorios por falta de renovación de registros

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha decidido dar de baja a 25 laboratorios de medicamentos debido a irregularidades en sus registros, específicamente por tener las autorizaciones vencidas y no haber realizado el trámite de renovación correspondiente.

La resolución fue anunciada este miércoles mediante la Disposición 5866/2026, que se publicó en el Boletín Oficial. En este documento, Luis Eduardo Fontana, director de la ANMAT, informó sobre la decisión de dar de baja a 25 firmas de medicamentos inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) por no haber renovado sus registros.

La normativa establece que la autorización para la elaboración y comercialización de una especialidad medicinal tiene una vigencia de cinco años, a contar desde la fecha del certificado autorizante, según lo estipulado en el artículo 7° de la Ley de Medicamentos N° 16.463.

De acuerdo a información obtenida por la agencia Noticias Argentinas, los titulares o representantes de los medicamentos inscriptos en el REM están obligados a solicitar la reinscripción dentro de los treinta días previos a la fecha de vencimiento, lo cual no se cumplió en estos casos.

Como consecuencia de esta situación, mientras regularizan los trámites necesarios, las empresas involucradas no podrán producir ni comercializar los productos afectados.

Empresas notificadas

CSL Behring S.A.

Lafedar S.A.

Microsules Argentina S.A.

Aspen Argentina S.A.

Lavimar S.A.

Laboratorio Internacional Argentino S.A.

Savant Pharm S.A.

Laboratorios Monserrat y Eclair S.A.

Takeda S.A.

Megalabs Argentina S.A.U.

Eurofar S.R.L.

Monte Verde S.A.

Tecnonuclear S.A.

Terumo BCT Latin America S.A.

Laboratorio Elea Phoenix S.A.

Agencia NA