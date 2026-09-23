Delcy Rodríguez destaca el fortalecimiento de la relación entre Venezuela y Estados Unidos

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en su canal de Telegram que se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir el fortalecimiento de la relación bilateral y explorar una agenda de cooperación en áreas como energía, minería y seguridad, así como otros temas de interés común.

La reunión se llevó a cabo en el marco del 81º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde ambos líderes sostuvieron un encuentro a nivel de jefes de Estado.

Rodríguez, quien tenía programada su intervención en la Asamblea General, actuó como la jefa interna del Gobierno venezolano, según reportes de Xinhua.

Este encuentro se produce ocho meses después de la incursión militar estadounidense del 3 de enero, que resultó en más de 100 muertes y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes fueron detenidos en Nueva York.

Posterior a esta acción militar, Caracas y Washington establecieron canales de comunicación que llevaron al restablecimiento de relaciones diplomáticas el 5 de marzo de este año, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con el Observatorio estatal Venezolano Antibloqueo, al cierre de 2025 se registraban más de 1.081 sanciones activas contra Venezuela, afectando a personas, instituciones, empresas y sectores clave.

Declaraciones

"Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común," indicó Rodríguez en sus redes sociales.

Además, expresó el agradecimiento de Venezuela a Trump y su Gobierno por el apoyo durante la emergencia provocada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al "proceso de reinserción" del país sudamericano en los espacios multilaterales.

En el encuentro también participaron el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller, según detalla un informe del sitio Actualidad RT.