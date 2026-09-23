Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 23 de septiembre.
El sorteo número 31622 de la quiniela vespertina se realizó el miércoles 23 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 0940, interpretado como "A primera (El Cura)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31622 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 23 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 0940, interpretado tradicionalmente como A primera (El Cura).
1° 0940
2° 7228
3° 2269
4° 1207
5° 6600
6° 1965
7° 1452
8° 0683
9° 7852
10° 4132
11° 7848
12° 0608
13° 1151
14° 7511
15° 1463
16° 6714
17° 7320
18° 2279
19° 9244
20° 9618
Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores en Argentina. Este sorteo, que se realiza diariamente, ofrece la posibilidad de ganar importantes premios. La interpretación del número 0940 como A primera (El Cura) es un dato que muchos jugadores tienen en cuenta al momento de realizar sus apuestas.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31622 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 23 de septiembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0940.
¿Qué significa el número 0940?
Se interpreta como "A primera (El Cura)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 0940, 2° 7228, 3° 2269, 4° 1207, 5° 6600.