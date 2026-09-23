Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 23 de septiembre.

El sorteo número 31622 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 23 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 0940, interpretado tradicionalmente como A primera (El Cura).

1° 0940

2° 7228

3° 2269

4° 1207

5° 6600

6° 1965

7° 1452

8° 0683

9° 7852

10° 4132

11° 7848

12° 0608

13° 1151

14° 7511

15° 1463

16° 6714

17° 7320

18° 2279

19° 9244

20° 9618

Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores en Argentina. Este sorteo, que se realiza diariamente, ofrece la posibilidad de ganar importantes premios. La interpretación del número 0940 como A primera (El Cura) es un dato que muchos jugadores tienen en cuenta al momento de realizar sus apuestas.