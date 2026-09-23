Brasil alcanza un récord histórico con 103 millones de trabajadores en 2025

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- En 2025, Brasil logró su nivel más alto de ocupación laboral en la historia, alcanzando un total de 103 millones de trabajadores, según el informe divulgado hoy por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El reporte indica que la tasa de ocupación se situó en 59,1 por ciento, superando el anterior récord de 2024, que fue de 58,6 por ciento. Este incremento en términos absolutos representa un aumento del 1,7 por ciento en la población ocupada, lo que se traduce en aproximadamente 1,7 millones de nuevos empleos en el país.

Este crecimiento en la ocupación se ha visto acompañado por una disminución en el desempleo, ya que la tasa anual de desocupación bajó del 6,6 por ciento en 2024 al 5,6 por ciento en 2025, marcando el nivel más bajo desde que se registran estos datos.

Además, el mercado laboral brasileño reportó un récord de 38,9 millones de trabajadores en el sector privado con contrato formal, aunque su proporción respecto al total de ocupados fue del 37,8 por ciento.

Los datos del IBGE también reflejan un avance en la formalización de trabajadores independientes y empleadores, donde el 35 por ciento de estos trabajadores contaban con registro de empresa (CNPJ), lo que representa el mayor porcentaje en la serie histórica, comparado con el 33,6 por ciento del año anterior.

A pesar de estos avances en la ocupación, la situación de la sindicalización se mantuvo estable, con unos 9,1 millones de trabajadores afiliados a sindicatos, lo que implica una tasa de sindicalización del 8,8 por ciento de la población ocupada.

Agencia NA