River y Vélez disputarán un amistoso a puertas cerradas durante la fecha FIFA

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) - River y Vélez se enfrentarán en un partido amistoso a puertas cerradas el próximo sábado 26 de septiembre en el predio del "Millonario" en Ezeiza. La finalidad de este encuentro es sumar rodaje en medio del parate por la fecha FIFA.

El horario del encuentro aún no está definido, y se llevará a cabo sin público ni transmisión televisiva. El "Millonario" ha optado por programar partidos amistosos contra diferentes rivales en el River Camp de Ezeiza, buscando que los jugadores que no suelen tener minutos en los partidos oficiales puedan sumar experiencia.

En esta ocasión, se espera que los titulares habituales se enfrenten al "Fortín". Es importante señalar que Tobías Andrada y Santiago Beltrán fueron convocados por Lionel Scaloni a la Selección argentina, por lo que no estarán disponibles para el técnico Leonardo Ponzio.

El entrenador de River, Ponzio, explicó la planificación del club durante este parate de 21 días sin partidos oficiales: "Tenemos que hacer semanas naturales, como si fuéramos a jugar el fin de semana. En la semana trabajar en lo que venimos haciendo y después disputar amistosos que te da competencia y otro timing", declaró en conferencia de prensa tras la derrota ante Huracán.

Aparte de los citados Andrada y Beltrán, el "Millonario" no podrá contar con Thiago Almada, quien sufrió un desgarro en el partido contra el "Globo" por el Torneo Clausura.

A pesar de las especulaciones recientes, el amistoso entre River y Vélez no está vinculado al acuerdo que se estableció durante el fichaje de Tobías Andrada. En el traspaso del jugador, se acordó que se organizaría un amistoso entre ambos clubes, pero este debe ser con la presencia de público de ambas parcialidades, y lo recaudado irá a las arcas del club de Liniers.

Este futuro encuentro amistoso fue diseñado como un detalle dentro del acuerdo final de la venta de Andrada al "Millonario", buscando evitar cargas impositivas en el precio final.