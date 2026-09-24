Más sueño REM se asocia a menor riesgo de 83 enfermedades, según un estudio masivo

Un reciente estudio publicado en la revista PLOS Medicine destacó que las personas que disfrutan de mayores cantidades de sueño REM y sueño profundo presentan un menor riesgo de desarrollar una variedad de enfermedades. Este trabajo, liderado por Shengzhi Sun de la Capital Medical University en China, analizó datos de más de 95,000 participantes durante un período promedio de 8.9 años.

Los hallazgos revelaron que quienes dedican más tiempo al sueño REM (un aumento de 47.6 minutos en promedio) tienen un riesgo reducido de 83 condiciones, incluyendo enfermedades graves como la insuficiencia cardíaca (razón de riesgo 0.74), dementia (razón de riesgo 0.54) y Parkinson (razón de riesgo 0.20). Además, el sueño profundo se asoció con un menor riesgo de 7 condiciones, entre ellas la diabetes tipo 2 y trastornos depresivos mayores.

El estudio también analizó patrones de sueño en 95,559 participantes del UK Biobank, quienes usaron acelerómetros en sus muñecas durante siete días y noches. Se utilizó un algoritmo de aprendizaje profundo para calcular las etapas del sueño, la duración total del sueño, y la irregularidad del sueño de noche a noche. Este enfoque permitió una evaluación más precisa en comparación con las medidas de sueño autoinformadas, que a menudo muestran una correlación pobre con evaluaciones objetivas.

Los resultados indicaron que la irregularidad del sueño y la vigilia después del inicio del sueño se relacionaron con un mayor riesgo de varias condiciones, incluyendo trastornos de ansiedad y uso de sustancias. La duración total del sueño mostró una relación no lineal con el riesgo de enfermedad, con el menor riesgo concentrado en un rango de 6 a 8 horas. Aquellos que dormían menos de 5 horas enfrentaron un aumento del riesgo en 37 condiciones.

Los autores afirmaron que "los hallazgos proporcionan evidencia adicional que respalda el papel de una duración de sueño de 6 a 8 horas como salvaguarda de salud para adultos de mediana edad y mayores, probablemente atribuible a distribuciones más favorables de las etapas del sueño". También se destacó que la duración del sueño exhibió asociaciones no lineales significativas con 86 fenotipos de enfermedades, siendo el rango de 6 a 8 horas el que menos riesgo presentaba para la mayoría de las condiciones analizadas.

Este trabajo fue respaldado por el National Science Fund for Distinguished Young Scholars y otras instituciones chinas, lo que resalta la importancia de la investigación en salud del sueño en el contexto del creciente interés por la salud pública en China.