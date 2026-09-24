Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 24 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con broken clouds, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 59%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy jueves 24 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 13° y una máxima de 27°. A lo largo del día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, lo que permitirá que las temperaturas asciendan durante las horas más cálidas. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento continuará soplando con intensidad leve.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. Para el viernes 25 de septiembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 30°, con cielo cubierto. El sábado 26, la mínima será de 17° y la máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 27, las temperaturas oscilarán entre 20° y 25°, con lluvias moderadas. El lunes 28, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 29, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras.