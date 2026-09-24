Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 24 de septiembre
Este jueves 24 de septiembre, Santa Fe presentará temperaturas que oscilarán entre 13° y 27°. El cielo estará parcialmente nublado y se espera un leve aumento en la temperatura hacia la tarde.
FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.
Ahora
En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con broken clouds, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 59%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1012 hPa.
El clima hoy jueves 24 de septiembre
Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 13° y una máxima de 27°. A lo largo del día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, lo que permitirá que las temperaturas asciendan durante las horas más cálidas. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento continuará soplando con intensidad leve.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. Para el viernes 25 de septiembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 30°, con cielo cubierto. El sábado 26, la mínima será de 17° y la máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 27, las temperaturas oscilarán entre 20° y 25°, con lluvias moderadas. El lunes 28, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 29, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras.