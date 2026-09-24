En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 24 de septiembre

Este jueves 24 de septiembre, Santa Fe presentará temperaturas que oscilarán entre 13° y 27°. El cielo estará parcialmente nublado y se espera un leve aumento en la temperatura hacia la tarde.

24/09/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con broken clouds, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 59%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy jueves 24 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 13° y una máxima de 27°. A lo largo del día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, lo que permitirá que las temperaturas asciendan durante las horas más cálidas. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento continuará soplando con intensidad leve.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. Para el viernes 25 de septiembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 30°, con cielo cubierto. El sábado 26, la mínima será de 17° y la máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 27, las temperaturas oscilarán entre 20° y 25°, con lluvias moderadas. El lunes 28, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 29, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf