La madre hueca: un thriller emocional sobre la búsqueda de la verdad en La Palma

La desaparición de un niño en La Palma desata una serie de eventos que revelan secretos enterrados en el tiempo. En "La madre hueca", el nuevo thriller de Ismael Lozano Latorre, la historia se centra en una madre que, tras la desaparición de su hijo Adrián, se niega a aceptar la realidad. Cada noche, enciende una vela en la ventana, convencida de que su hijo regresará, sin importar cuánto tiempo deba esperar.

La trama se desarrolla en una isla pequeña, donde el dolor y la esperanza se entrelazan. La madre, atrapada en su propio sufrimiento, encuentra en Higinio, un anciano solitario, un inesperado aliado. Higinio guarda un secreto que remonta a una época en la que el amor podía tener consecuencias devastadoras. A medida que la historia avanza, la búsqueda de Adrián se convierte en un viaje hacia la verdad, donde cada revelación puede cambiarlo todo.

La obra de Lozano Latorre, conocido por su anterior novela "Vagos y Maleantes" y ganador del Premio Arkoiris 2024 al mejor escritor de Canarias, se adentra en los oscuros recovecos del miedo y el deseo. La narrativa, cargada de tensión emocional, invita a los lectores a reflexionar sobre hasta dónde estarían dispuestos a llegar por recuperar a un ser querido.

En un contexto actual donde las historias de desapariciones y secretos familiares resuenan con fuerza, "La madre hueca" se presenta como una obra relevante y conmovedora. La prosa de Lozano Latorre no solo entretiene, sino que también provoca una profunda introspección sobre la naturaleza del amor y el dolor. Este thriller no es solo una historia de misterio, sino un estudio sobre las consecuencias de callar durante demasiado tiempo.

La novela, publicada por SIETE ISLAS en 2026, promete atrapar a los lectores desde la primera página. Con un enfoque en la intriga y el terror, "La madre hueca" es una invitación a explorar los límites de la esperanza y la desesperación.

**Ficha del libro**

| **Género** | Novela negra, intriga, terror |

| **Editorial** | SIETE ISLAS |

| **Año de edición** | 2026 |

| **ISBN** | 9791399167467 |

| **ISBN digital** | 9791399167474 |

| **Idioma** | Español |