Arresto de activista británico tras ataque a balsa de migrantes en el canal de la Mancha

FOTO: Arrestan a activista de ultraderecha británico tras cortar balsa de migrantes en canal de la Mancha

LONDRES (AP) — Un activista de ultraderecha que ha liderado protestas contra los migrantes que intentan cruzar el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones fue arrestado por presuntamente rajar una lancha neumática en el agua.

Un video compartido en redes sociales parece mostrar a Daniel Thomas, de 37 años, utilizando un cuchillo para rajar una embarcación inflable. En la lancha no había migrantes, pero sí un efectivo de los servicios de rescate, mientras Thomas gritaba "Está en territorio inglés".

La policía de Hampshire y la Isla de Wight informó sobre la detención de un hombre de 37 años la noche anterior por presuntos daños criminales con la intención de poner en peligro la vida y la seguridad de una embarcación. Según las autoridades, el jueves seguía bajo custodia.

La policía británica no revela la identidad de los sospechosos hasta que se les imputan cargos. Thomas, conocido como Danny Tommo, ha colaborado durante mucho tiempo con el activista de extrema derecha Stephen Yaxley-Lennon, también conocido como Tommy Robinson. Patriot Platform, un grupo fundado por Thomas, ha sido el responsable de las recientes protestas en las que hombres enmascarados y vestidos de negro intentaron impedir la llegada de migrantes al Reino Unido.

A principios de mes, manifestantes enmascarados bloquearon el puerto de Dover, en el sureste de Inglaterra, e intentaron impedir el desembarco de migrantes en Portsmouth, en la costa sur del país.

Los sucesivos gobiernos del Reino Unido han enfrentado dificultades para frenar el ingreso de migrantes, con más de 41.000 personas cruzando el canal el año pasado. Este fenómeno ha sido catalogado como una crisis por políticos como Nigel Farage, del partido de extrema derecha Reform UK, y ha servido como un motivo de movilización para activistas contrarios a la inmigración.

El gobierno de centroizquierda del primer ministro Andy Burnham sostiene que el refuerzo de la cooperación policial entre el Reino Unido y Francia ha contribuido a reducir en más del 40% el número de personas que han cruzado el canal en lo que va de este año en comparación con 2025.