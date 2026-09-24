Arresto de activista británico tras ataque a balsa de migrantes en el canal de la Mancha
Un activista de ultraderecha fue detenido en el Reino Unido tras rajar una balsa de migrantes. El incidente, que ocurrió en el canal de la Mancha, ha generado controversia y preocupación por la seguridad de los migrantes.
FOTO: Arrestan a activista de ultraderecha británico tras cortar balsa de migrantes en canal de la Mancha
LONDRES (AP) — Un activista de ultraderecha que ha liderado protestas contra los migrantes que intentan cruzar el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones fue arrestado por presuntamente rajar una lancha neumática en el agua.
Un video compartido en redes sociales parece mostrar a Daniel Thomas, de 37 años, utilizando un cuchillo para rajar una embarcación inflable. En la lancha no había migrantes, pero sí un efectivo de los servicios de rescate, mientras Thomas gritaba "Está en territorio inglés".
La policía de Hampshire y la Isla de Wight informó sobre la detención de un hombre de 37 años la noche anterior por presuntos daños criminales con la intención de poner en peligro la vida y la seguridad de una embarcación. Según las autoridades, el jueves seguía bajo custodia.
La policía británica no revela la identidad de los sospechosos hasta que se les imputan cargos. Thomas, conocido como Danny Tommo, ha colaborado durante mucho tiempo con el activista de extrema derecha Stephen Yaxley-Lennon, también conocido como Tommy Robinson. Patriot Platform, un grupo fundado por Thomas, ha sido el responsable de las recientes protestas en las que hombres enmascarados y vestidos de negro intentaron impedir la llegada de migrantes al Reino Unido.
A principios de mes, manifestantes enmascarados bloquearon el puerto de Dover, en el sureste de Inglaterra, e intentaron impedir el desembarco de migrantes en Portsmouth, en la costa sur del país.
Los sucesivos gobiernos del Reino Unido han enfrentado dificultades para frenar el ingreso de migrantes, con más de 41.000 personas cruzando el canal el año pasado. Este fenómeno ha sido catalogado como una crisis por políticos como Nigel Farage, del partido de extrema derecha Reform UK, y ha servido como un motivo de movilización para activistas contrarios a la inmigración.
El gobierno de centroizquierda del primer ministro Andy Burnham sostiene que el refuerzo de la cooperación policial entre el Reino Unido y Francia ha contribuido a reducir en más del 40% el número de personas que han cruzado el canal en lo que va de este año en comparación con 2025.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Un activista de ultraderecha fue arrestado por rajar una balsa de migrantes en el canal de la Mancha.
¿Quién fue arrestado?
El detenido es Daniel Thomas, conocido como Danny Tommo.
¿Cuándo fue el arresto?
El arresto ocurrió la noche anterior al informe de la policía.
¿Dónde tuvo lugar el incidente?
El incidente se produjo en el canal de la Mancha.
¿Por qué es relevante?
El suceso ha generado preocupación por la seguridad de los migrantes y ha sido parte de una serie de protestas en el Reino Unido.
[Fuente: AP]