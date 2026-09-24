Un costillar roto del T. rex más grande revela un secreto de 66 millones de años

Un costillar roto de Scotty, el esqueleto de Tyrannosaurus rex más grande conocido, ha proporcionado a los investigadores una visión única sobre la biología de los dinosaurios hace 66 millones de años. En el interior de este hueso se encontró una red de vasos sanguíneos fósiles, algo extremadamente raro en el registro fósil, que se formó mientras el dinosaurio se recuperaba de una lesión.

Los científicos utilizaron imágenes de neutrones en el Laboratorio Nacional Oak Ridge para examinar el fósil sin dañarlo. Esta tecnología permitió crear imágenes en 3D detalladas, revelando tejidos blandos preservados. "Es como ganar la lotería", comentó Mauricio Barbi, profesor de física en la Universidad de Regina, en Canadá. "El costillar de Scotty contiene una vasta red de vasos sanguíneos mineralizados que nunca antes se había observado en un fósil".

Los tejidos blandos, como los vasos sanguíneos, suelen desaparecer durante la descomposición antes de que la fosilización esté completa. Sin embargo, el costillar de Scotty es una excepción inusual, preservando estructuras delicadas que ofrecen una visión de lo que sucedía en el cuerpo del dinosaurio mientras la lesión sanaba.

Después de que el costillar se rompió, la sangre rica en hierro ingresó al área lesionada y se formaron nuevos vasos sanguíneos como parte del proceso de curación. Scotty murió antes de que la fractura se hubiera curado completamente, y su cuerpo terminó en un pantano salado, donde las condiciones ralentizaron la descomposición y ayudaron a preservar la frágil red de vasos sanguíneos.

"Cada fósil es una pequeña instantánea del pasado", afirmó Jerit Mitchell, candidato a doctorado en física en la Universidad de Regina, quien lideró el proyecto bajo la dirección de Barbi.

Los restos de Scotty fueron descubiertos por equipos del Museo Real de Saskatchewan en el Valle del Río Frenchman, uno de los sitios más ricos de América del Norte en fósiles de dinosaurios. Las rocas de la región preservan un importante registro de la vida de los dinosaurios justo antes de la extinción masiva que puso fin a la era de los dinosaurios no aviares. Los investigadores también están estudiando ámbar fosilizado, escamas de dinosaurios y huesos de otros dinosaurios.

"Al juntar las pistas, entendemos el pasado y cómo las cosas podrían evolucionar en el futuro", comentó Marcella Berg, profesora asistente de física en la Universidad de Regina y ex investigadora postdoctoral en el Laboratorio Nacional Oak Ridge.

Imágenes de Neutrones y Rayos X Revelan un Registro Médico de Dinosaurios

Las imágenes de neutrones y rayos X proporcionan a los investigadores formas complementarias de ver dentro de los materiales. Los neutrones son particularmente útiles para detectar elementos ligeros en la tabla periódica, especialmente el hidrógeno, mientras que los rayos X son muy efectivos para revelar elementos más pesados. La diferencia es similar a la que existe entre una resonancia magnética, que puede enfatizar tejidos blandos como los músculos, y una radiografía, que es especialmente útil para ver estructuras densas como los huesos. Los investigadores seleccionan diferentes técnicas de neutrones y rayos X según el material que desean investigar.

Este trabajo se remonta a 2020, cuando Mitchell, que entonces era estudiante de pregrado en la Universidad de Regina, detectó evidencia de vasos sanguíneos dentro del costillar de Scotty. En el Canadian Light Source, utilizó por primera vez escaneo de micro-CT, un método de imágenes por rayos X no invasivo. Los escaneos confirmaron la presencia de tejido blando fosilizado en secciones cortadas del costillar.

A medida que la investigación se expandió, los investigadores combinaron otros métodos de rayos X, incluida la radiación de sincrotrón en el Canadian Light Source, con microscopía. Juntos, esos métodos permitieron a los científicos estudiar tanto la lesión en proceso de curación como los tejidos fósiles preservados a nivel celular.

Una vez que la imagen por rayos X expuso evidencia de los vasos sanguíneos fosilizados, los investigadores recurrieron a los neutrones con la esperanza de encontrar pistas adicionales de los vasos y otros tejidos blandos.

Potentes Rayos de Neutrones Observan el Costillar de Scotty

En abril de 2026, los investigadores utilizaron el instrumento Multimodal Advanced Radiography Station (MARS) en el High Flux Isotope Reactor (HFIR) de ORNL y el instrumento Virtual Environment for Neutron Sciences (VENUS) en el Spallation Neutron Source (SNS) de DOE en ORNL.

Las imágenes de neutrones permitieron al equipo confirmar observaciones anteriores, examinar huesos grandes, incluido el costillar de Scotty, sin dañarlos y obtener un contraste adicional de imágenes que complementó la información recopilada a través de otros métodos.

"Los neutrones no solo corroboraron lo que encontramos con las técnicas de radiación de sincrotrón que llevaron al descubrimiento de vasos sanguíneos en el costillar de Scotty, sino que también resultaron ser una adición valiosa a nuestros estudios actuales en busca de la preservación de tejidos blandos en fósiles", comentó Berg. "Esto nos brinda una cantidad increíble de detalles para comprender mejor estas propiedades sin afectar las muestras".

El instrumento MARS genera neutrones fríos que son particularmente efectivos para resaltar firmas asociadas con tejidos blandos, áreas ricas en hidrógeno y diferencias sutiles dentro de un espécimen. Los investigadores utilizaron el instrumento para producir imágenes de alta resolución de huesos más pequeños, ámbar y escamas fosilizadas.

VENUS, en contraste, produce neutrones de alta energía capaces de penetrar más profundamente en objetos grandes y generar imágenes 3D detalladas. Los investigadores utilizaron VENUS para examinar huesos más grandes, incluido el costillar de Scotty.

Una Nueva Forma de Buscar Biología Oculta en Fósiles

A medida que los neutrones pasan a través de un espécimen, interactúan con átomos en todo el material y son especialmente sensibles a los átomos de hidrógeno. Esas interacciones generan información que puede convertirse en imágenes. Debido a que los neutrones se comportan de manera diferente a los rayos X, pueden exponer características que pueden ser difíciles o imposibles de detectar con otras tecnologías de imágenes.

"La gente a menudo piensa en los neutrones como herramientas para estudiar baterías o materiales avanzados, pero también son innovadores para responder preguntas sobre la vida antigua", comentó Hassina Bilheux, científica líder del instrumento VENUS.

Los investigadores continuarán estudiando los datos recopilados en VENUS y MARS mientras amplían el enfoque a fósiles adicionales. También planean comparar patrones de lesiones y curación entre diferentes especies.

Al combinar imágenes de neutrones con técnicas de rayos X, los científicos esperan investigar patologías preservadas en fósiles y examinar cómo esas condiciones antiguas se comparan con las diferencias encontradas en especies modernas.

"Hay más fósiles de los que piensas escondidos en colecciones, ocultando secretos de millones de años", dijo Mitchell. "Colocarlos en una fuente de sincrotrón o neutrones nos permite hacer nuevos descubrimientos sobre la vida antigua como nunca antes".