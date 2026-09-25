Científicos del CONICET buscan una alternativa al cianuro en la galvanoplastia

Un equipo de investigadores del CONICET se encuentra desarrollando un método alternativo a la galvanoplastia, un proceso ampliamente utilizado para el recubrimiento de metales, que tradicionalmente emplea cianuro, un compuesto altamente tóxico. Esta iniciativa busca ofrecer soluciones más seguras y efectivas para la industria, en un contexto donde muchas empresas enfrentan dificultades para implementar procedimientos menos dañinos.

La galvanoplastia, también conocida como electrodeposición, consiste en recubrir objetos metálicos con una fina capa de otro metal, mejorando así su resistencia a la corrosión y desgaste. Sin embargo, el uso de cianuro en este proceso ha generado preocupaciones ambientales y de salud, debido a su toxicidad y a las estrictas regulaciones que se han impuesto sobre su uso. "El cianuro es muy efectivo para lograr adherencia, pero su manipulación presenta riesgos significativos, especialmente para talleres pequeños que no pueden cumplir con los altos estándares de seguridad requeridos", explicó Walter Egli, investigador del CIDEPINT y líder del proyecto.

En diciembre de 2025, el equipo de investigación recibió financiamiento del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), lo que les permitió adquirir un equipo electroquímico avanzado que facilitará el desarrollo de su nueva técnica, denominada "CuGlu". Esta alternativa utiliza glutamato monosódico como sustituto del cianuro, mostrando resultados prometedores en ensayos iniciales tanto en laboratorio como en talleres industriales.

Las pruebas se realizaron con piezas de acero estándar y, aunque los resultados fueron positivos, surgieron desafíos al trabajar con aleaciones más complejas como zamak y latón. Para abordar estos problemas, el equipo colaboró con el INIFTA, donde se identificaron fallas de adherencia que obligaron a pausar temporalmente la investigación. "Estamos investigando cómo mejorar la unión entre los metales para garantizar la eficacia del proceso en todas las aplicaciones", agregó Paola Pary, otra de las investigadoras involucradas.

El nuevo equipo adquirido, un bipotenciostato con un electrodo rotante, permitirá a los investigadores llevar a cabo estudios más detallados sobre la interacción entre los materiales y optimizar el proceso. "Este avance no solo facilitará la investigación, sino que también permitirá a las pequeñas y medianas empresas adoptar métodos más seguros sin comprometer la calidad de sus productos", concluyó Egli.