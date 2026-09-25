Luck Ra reveló mensajes de Tiago PZK tras su ruptura con la Joaqui

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- Luego de que se confirmara el vínculo amoroso entre Tiago PZK y la Joaqui, Luck Ra compartió su enojo hacia el cantante, a quien llamó "traidor" en días recientes. Durante una charla amena con el streamer Coscu, quien también fue amigo de Tiago PZK, Luck Ra cuestionó la velocidad con la que la nueva pareja hizo pública su relación y cómo le afectó quedar en el centro de la controversia.

En este contexto, Luck Ra reveló que Tiago fue una de las pocas personas que conocía el final de su relación con la Joaqui. "Y lo que hizo el otro culero, la verdad que me parece una banda, ¿qué querés que te diga? Más sabiendo que con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit (Killah) y él", afirmó.

El artista, cuyo nombre real es Facundo, consideró extraño el momento en que la noticia de su ruptura llegó a los medios: "Después, un día me levanté en Nueva York con la noticia de que ya se había hecho público que habíamos cortado y no entendía por qué".

A pesar de los rumores que indicaban que no existía una amistad profunda entre ellos, Luck Ra reafirmó su vínculo con Tiago: "Hubo un montón de teléfonos descompuestos que no sé quién descompuso, andá a saber. A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al carajo. Hasta se dijo que nunca fuimos amigos o algo así. Si alguien viene a tu casa, come asado, te metés al sauna con él, salimos de joda".

El artista también reflexionó sobre lo que significa la amistad: "No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo".

En una parte de la conversación, Luck Ra mostró los mensajes que recibió de Tiago: "El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’".

Sin embargo, el apoyo y consuelo que recibió de Tiago se tornó doloroso cuando este formalizó su relación con la Joaqui: "Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal".