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Cadena 3 en la F1

Colapinto logró un valioso décimo puesto en Bakú y Russell se quedó con la pole position

El argentino de Alpine completó una sólida clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán y partirá desde la quinta fila en la carrera del sábado. El británico de Mercedes dominó la Q3.

25/09/2026 | 10:17Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto puso primera en Azerbaiyán.

FOTO: Franco Colapinto puso primera en Azerbaiyán.

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Franco Colapinto completó una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 al quedarse con el décimo lugar en la grilla de partida para la carrera de este sábado en el Circuito Callejero de Bakú

El piloto argentino llevó a su Alpine a la tanda decisiva del día y comenzará el Gran Premio en zona de puntos. El trabajo de Colapinto fue de menor a mayor. 

Tras superar sin contratiempos la Q1 en el duodécimo puesto, el argentino tuvo una actuación clave en la Q2: primero le brindó succión en pista a su compañero de equipo Pierre Gasly y, en su último intento sin asistencia con el reloj en cero, estampó un registro suficiente para abrochar el pase a la Q3. 

Ya en el corte final por la pole position, un despiste en su primer intento rápido y el lógico desgaste de sus neumáticos en el cierre le impidieron pelear más arriba, debiendo conformarse con el décimo puesto definitivo. 

 En la cima de los tiempos, el británico George Russell (Mercedes) arrasó en la Q3 con una marca demoledora de 1:42.526, aventajando por 837 milésimas a su escolta, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). 

Detrás de ellos se ubicaron Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull) y Lando Norris (McLaren) para completar las primeras cinco posiciones de la grilla. Por su parte, Pierre Gasly confirmó el buen ritmo de la escudería Alpine al meterse en el séptimo lugar de la largada. 

La contracara de la jornada fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, quien protagonizó un fuerte accidente durante la Q1 y largará retrasado desde el decimosexto casillero. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La competencia final en Bakú se pondrá en marcha este sábado desde las 8:00 (hora de Argentina). 

 Grilla de partida - GP de Azerbaiyán

George Russell (Mercedes) - 1:42.526 

 Charles Leclerc (Ferrari

 Oscar Piastri (McLaren)

Isack Hadjar (Red Bull

 Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari

 Pierre Gasly (Alpine

 Max Verstappen (Red Bull

Carlos Sainz Jr. (Williams)

Franco Colapinto (Alpine

Oliver Bearman (Haas)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Alexander Albon (Williams)

Esteban Ocon (Haas)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes

 Gabriel Bortoleto (Audi)

 Nico Hülkenberg (Audi)

 Fernando Alonso (Aston Martin

 Sergio Pérez (Cadillac)

 Lance Stroll (Aston Martin

 Valtteri Bottas (Cadillac)

Lectura rápida

¿Quién es el piloto destacado en la clasificación?
El piloto destacado es Franco Colapinto.

¿Qué posición logró Colapinto en la clasificación?
Colapinto logró el décimo lugar para la largada.

¿Quién obtuvo la pole position?
La pole position fue para George Russell.

¿Qué equipo representa Colapinto?
Colapinto representa al equipo Alpine.

¿Dónde se lleva a cabo este Gran Premio?
El Gran Premio se lleva a cabo en Azerbaiyán.

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