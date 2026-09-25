Colapinto logró un valioso décimo puesto en Bakú y Russell se quedó con la pole position

Franco Colapinto completó una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 al quedarse con el décimo lugar en la grilla de partida para la carrera de este sábado en el Circuito Callejero de Bakú.

El piloto argentino llevó a su Alpine a la tanda decisiva del día y comenzará el Gran Premio en zona de puntos. El trabajo de Colapinto fue de menor a mayor.

Tras superar sin contratiempos la Q1 en el duodécimo puesto, el argentino tuvo una actuación clave en la Q2: primero le brindó succión en pista a su compañero de equipo Pierre Gasly y, en su último intento sin asistencia con el reloj en cero, estampó un registro suficiente para abrochar el pase a la Q3.

Ya en el corte final por la pole position, un despiste en su primer intento rápido y el lógico desgaste de sus neumáticos en el cierre le impidieron pelear más arriba, debiendo conformarse con el décimo puesto definitivo.

En la cima de los tiempos, el británico George Russell (Mercedes) arrasó en la Q3 con una marca demoledora de 1:42.526, aventajando por 837 milésimas a su escolta, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Detrás de ellos se ubicaron Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull) y Lando Norris (McLaren) para completar las primeras cinco posiciones de la grilla. Por su parte, Pierre Gasly confirmó el buen ritmo de la escudería Alpine al meterse en el séptimo lugar de la largada.

La contracara de la jornada fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, quien protagonizó un fuerte accidente durante la Q1 y largará retrasado desde el decimosexto casillero.

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La competencia final en Bakú se pondrá en marcha este sábado desde las 8:00 (hora de Argentina).

Grilla de partida - GP de Azerbaiyán

George Russell (Mercedes) - 1:42.526

Charles Leclerc (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Isack Hadjar (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Pierre Gasly (Alpine)

Max Verstappen (Red Bull)

Carlos Sainz Jr. (Williams)

Franco Colapinto (Alpine)

Oliver Bearman (Haas)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Alexander Albon (Williams)

Esteban Ocon (Haas)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Nico Hülkenberg (Audi)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Sergio Pérez (Cadillac)

Lance Stroll (Aston Martin)

Valtteri Bottas (Cadillac)