Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este viernes 25 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con broken clouds y una temperatura de 31°. La sensación térmica es de 29°, con una humedad del 27%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el norte.

El clima hoy viernes 25 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 36°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo que podría presentar algunas nubes dispersas a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se prevén temperaturas variadas. Para el sábado 26 de septiembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 35° con cielo despejado. El domingo 27, la mínima será de 23° y la máxima de 37°, con algunas nubes. El lunes 28, se esperan lluvias moderadas, con una mínima de 23° y una máxima de 36°. Para el martes 29, se pronostica una mínima de 18° y una máxima de 23° con lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 30, la mínima será de 18° y la máxima de 27° con cielo parcialmente nublado.