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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este viernes 25 de septiembre

Este viernes 25 de septiembre, Tucumán presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 36°. La humedad es baja y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Conocé el pronóstico extendido.

25/09/2026 | 12:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con broken clouds y una temperatura de 31°. La sensación térmica es de 29°, con una humedad del 27%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el norte.

El clima hoy viernes 25 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 36°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo que podría presentar algunas nubes dispersas a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se prevén temperaturas variadas. Para el sábado 26 de septiembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 35° con cielo despejado. El domingo 27, la mínima será de 23° y la máxima de 37°, con algunas nubes. El lunes 28, se esperan lluvias moderadas, con una mínima de 23° y una máxima de 36°. Para el martes 29, se pronostica una mínima de 18° y una máxima de 23° con lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 30, la mínima será de 18° y la máxima de 27° con cielo parcialmente nublado.

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