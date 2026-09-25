Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este viernes 25 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 23°. La sensación térmica se sitúa en 23°, mientras que la humedad es del 27%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el sur, y la presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy viernes 25 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 15° y una máxima de 27°. Las condiciones climáticas se caracterizan por un cielo parcialmente nublado, con vientos moderados que podrían influir en la sensación térmica. La humedad se mantendrá baja, lo que contribuirá a un ambiente cálido durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 26 de septiembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 26°, con cielo despejado. El domingo 27 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 18° y 28°, también con cielo despejado. Sin embargo, a partir del lunes 28 de septiembre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 17° y máximas de 20°. El martes 29 de septiembre, la mínima descenderá a 13° y la máxima será de 18°, manteniendo la posibilidad de lluvias. Finalmente, el miércoles 30 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado.