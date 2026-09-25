Muse, la app de IA de Meta, se posiciona en el mercado y alcanza más de 3.4 millones de descargas

Muse, la aplicación de inteligencia artificial de Meta, ha experimentado un crecimiento notable desde su lanzamiento el 8 de septiembre, alcanzando más de 3.4 millones de descargas en menos de tres semanas. Este aumento en la adopción se debe en gran parte a la promoción activa de la app durante la conferencia Meta Connect, donde se anunciaron nuevas características y funcionalidades.

Desde su lanzamiento, Muse ha superado las expectativas iniciales, logrando 2.5 millones de descargas en sus primeros días. Sin embargo, el verdadero impulso se notó tras la conferencia, donde la app fue presentada con un enfoque renovado, destacando su diseño pulido y su potente modelo de IA, lo que atrajo la atención de una audiencia más amplia.

La firma de análisis de mercado Sensor Tower reportó que Muse había acumulado 3.4 millones de descargas hasta la fecha de su último informe. Esta cifra, sin embargo, puede estar subestimada, ya que el crecimiento diario de usuarios se ha acelerado notablemente desde la presentación oficial de sus funciones más innovadoras, como la posibilidad de realizar videollamadas con el avatar de Muse y la integración de correos electrónicos.

Otras firmas de análisis, como Apptopia, estiman que el total de descargas podría ser aún mayor, alcanzando hasta 4.3 millones, lo que refleja un interés creciente en la aplicación. Actualmente, Muse está disponible solo en Estados Unidos y Canadá, y ha demostrado un desempeño sólido en ambas plataformas, iOS y Android.

A pesar de que la mayoría de la tracción de Muse ha sido orgánica, la promoción cruzada en las plataformas de Meta ha sido crucial. La compañía ha dirigido anuncios de Muse a sus usuarios de Facebook e Instagram, lo que ha ayudado a incrementar la visibilidad y las descargas. Este enfoque de marketing se ha comparado con el utilizado para el lanzamiento de Instagram Threads, que también alcanzó cifras significativas de usuarios activos.

Desde el evento Meta Connect, donde se presentó la app, los datos de Sensor Tower indican que el número de usuarios activos diarios ha crecido un 27%, lo que indica un interés sostenido y creciente en la aplicación. Este crecimiento se considera un gran éxito para Meta, que busca posicionar a Muse como un competidor fuerte en el mercado de aplicaciones de inteligencia artificial.

Con el respaldo de una empresa de tecnología tan influyente como Meta, Muse se perfila como una de las aplicaciones de IA más prometedoras en el mercado actual. La combinación de una interfaz atractiva y funcionalidades innovadoras podría ayudar a Muse a consolidarse en un espacio cada vez más competitivo.