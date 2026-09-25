El riesgo país trepó a los 628 puntos y tocó su nivel más alto en 5 meses: bonos y acciones en rojo

Los activos argentinos atravesaron una jornada negativa este viernes, con fuertes bajas en los bonos soberanos y retrocesos en el mercado accionario. En ese contexto, el riesgo país llegó a los 628 puntos básicos, su nivel más alto desde fines de marzo.

Después del mediodía, el indicador elaborado por JP Morgan recortó parte de la suba y se ubicó en 611 puntos, aunque mantuvo una variación positiva de 5,7% respecto del cierre anterior.

El índice acumula así diez jornadas consecutivas de subas y avanzó 126 puntos desde el 11 de septiembre, cuando se encontraba en 485 unidades.

Caen los bonos argentinos

El avance del riesgo país estuvo acompañado por una nueva jornada de ventas sobre los títulos soberanos en dólares, especialmente en los bonos de mayor plazo.

Entre las principales bajas, el Global 2046 (GD46D) retrocedió 2,9%, seguido por el AL41D (-1,9%), el AE38D (-1,6%), el AL35D (-1,3%) y el GD35D (-1,1%).

En los títulos de vencimiento más corto, las pérdidas fueron menores: el AL30D cayó 0,7%, el AL29D 0,5% y el GD30D 0,4%.

La misma tendencia se observó en las cotizaciones en pesos, con bajas de 1,7% para el GD46, 1,3% para el AL41 y 1,1% para el AE38.

El riesgo país refleja la diferencia entre el rendimiento que los inversores exigen por la deuda argentina y el que ofrecen los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Un nivel de 611 puntos implica una diferencia de 6,11 puntos porcentuales.

El Merval también retrocedió

El mercado accionario porteño operó en sintonía con los bonos. El S&P Merval cayó 1,4% hasta los 2.897.515 puntos, mientras que su medición en dólares retrocedió 1,9%, hasta las 1.787 unidades.

Entre las acciones líderes, las principales bajas correspondieron a Edenor (-2,7%), Transportadora de Gas del Sur (-2,5%), BYMA (-2,3%), Metrogas (-2,2%), YPF (-2,1%) y Banco Macro (-2,1%).

La excepción dentro del panel líder fue Loma Negra, que avanzó 1,8%.

En Nueva York, los ADRs argentinos también registraron mayoría de bajas. Banco Macro e YPF retrocedieron 2,7%, mientras que TGS cayó 2,6%, Edenor 2,5% y BBVA 1,9%.

Suben los dólares financieros

En el mercado cambiario, los tipos de cambio financieros operaron al alza.

El dólar CCL avanzó 0,4% hasta los $1.621,21, mientras que el MEP subió 0,5% y llegó a $1.551,61.

El dólar oficial minorista se ubicó en $1.545, con una suba de 0,3%, y el mayorista operó en $1.519,50. El dólar tarjeta cotizó a $2.008,50, mientras que el dólar cripto se negoció alrededor de $1.489,60.

La jornada dejó así un escenario de presión sobre los activos argentinos, con el riesgo país en su nivel más elevado desde marzo y una nueva caída tanto de los bonos como de las acciones.