Argentina se quedó con la medalla de plata tras caer ante Chile en vóley masculino

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) - La Selección argentina masculina de vóley cayó 3 a 1 en la final contra Chile y se quedó con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo local, que había mantenido un invicto al vencer a todos sus rivales previamente, no pudo cerrar con un triunfo en el partido decisivo.

En el estadio cubierto Claudio Newell, una gran cantidad de aficionados se reunió para alentar a la Selección argentina en el penúltimo día de la competencia. No obstante, el conjunto chileno se llevó la medalla dorada tras imponerse por parciales de 25-20, 22-25, 25-20 y 25-20.

A pesar del resultado adverso en la final, el rendimiento del combinado nacional durante el torneo fue destacado. La Selección había derrotado a Perú, Colombia y Bolivia en sets corridos (3-0) y llegó como claro favorito a la definición.

El partido decisivo comenzó con un mal arranque para Argentina, que perdió el primer set. Sin embargo, el equipo mostró signos de recuperación en el segundo, gracias a un destacado Germán Gómez, quien finalizó como goleador con 27 puntos. A pesar de este esfuerzo, no lograron revertir la situación.

En otra final de la jornada, la Sub 19 de Fútbol masculino también tuvo un desenlace desafortunado, cayendo por penales ante Paraguay y obteniendo así la medalla plateada. A pesar de estas derrotas, la delegación argentina logró sumar un total de seis medallas doradas durante el día.