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Internaron en terapia intensiva al ex jugador Daniel Osvaldo por complicaciones en sus pulmones

El exdelantero fue ingresado en un hospital de Lavallol por acumulación de líquido en los tejidos que recubren los pulmones. Su pronóstico es reservado.

25/09/2026 | 23:14Redacción Cadena 3

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Daniel Osvaldo está internado por un derrame pleural.

FOTO: Daniel Osvaldo está internado por un derrame pleural.

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Daniel Osvaldo, reconocido exjugador de Boca, fue admitido en terapia intensiva debido a un derrame pleural derecho y actualmente su estado es de pronóstico reservado en un hospital de Lavallol.

El exdelantero, que también tuvo pasos por equipos como Banfield y Roma, fue encontrado por su hermana mientras sufría un intenso malestar. El periodista "Pepe" Ochoa informó que Osvaldo venía padeciendo dolores provocados por la acumulación de pus y líquido en sus pulmones.

Los médicos diagnosticaron un derrame pleural derecho, y se le habrían recortado dos centímetros de cada pulmón. En este momento, continúa recibiendo atención médica y su pronóstico se mantiene reservado.

Osvaldo, de 40 años, ha diversificado su carrera, incursionando en la música rock además de su trayectoria futbolística. A lo largo de su carrera, jugó en once clubes, destacándose en Huracán, Fiorentina, Juventus, Inter, Boca, Banfield y Porto.

"Algunos médicos me explicaron que esto se da por el deterioro del cuerpo y que lo causa la droga. Me dijeron que puede pasar porque la droga puede deteriorar el pulmón. Está muy delicado y aislado en terapia intensiva. La única persona cerca es su hermana. El cuadro es grave y el diagnóstico es reservado", añadió Ochoa, refiriéndose a la situación actual del exdelantero.

Lectura rápida

¿Qué le sucedió a Daniel Osvaldo?
El exfutbolista fue internado en terapia intensiva por un derrame pleural derecho.

¿Quién lo encontró mal?
Su hermana lo encontró mientras sufría un intenso malestar.

¿Cuál es el diagnóstico médico?
Le diagnosticaron un derrame pleural derecho y se le recortaron dos centímetros de cada pulmón.

¿Qué complicaciones presenta su salud?
Su estado es delicado y su pronóstico es reservado.

¿A qué se debe su estado de salud?
Algunos médicos mencionaron que el deterioro puede estar relacionado con el uso de drogas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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