Internaron en terapia intensiva al ex jugador Daniel Osvaldo por complicaciones en sus pulmones

Daniel Osvaldo, reconocido exjugador de Boca, fue admitido en terapia intensiva debido a un derrame pleural derecho y actualmente su estado es de pronóstico reservado en un hospital de Lavallol.

El exdelantero, que también tuvo pasos por equipos como Banfield y Roma, fue encontrado por su hermana mientras sufría un intenso malestar. El periodista "Pepe" Ochoa informó que Osvaldo venía padeciendo dolores provocados por la acumulación de pus y líquido en sus pulmones.

Los médicos diagnosticaron un derrame pleural derecho, y se le habrían recortado dos centímetros de cada pulmón. En este momento, continúa recibiendo atención médica y su pronóstico se mantiene reservado.

Osvaldo, de 40 años, ha diversificado su carrera, incursionando en la música rock además de su trayectoria futbolística. A lo largo de su carrera, jugó en once clubes, destacándose en Huracán, Fiorentina, Juventus, Inter, Boca, Banfield y Porto.

"Algunos médicos me explicaron que esto se da por el deterioro del cuerpo y que lo causa la droga. Me dijeron que puede pasar porque la droga puede deteriorar el pulmón. Está muy delicado y aislado en terapia intensiva. La única persona cerca es su hermana. El cuadro es grave y el diagnóstico es reservado", añadió Ochoa, refiriéndose a la situación actual del exdelantero.