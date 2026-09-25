La emotiva despedida de Radio Rivadavia al histórico periodista Oscar "Negro" González Oro

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- Radio Rivadavia despidió este viernes a Oscar "Negro" González Oro, tras el anuncio de su fallecimiento a los 74 años. La emisora realizó un homenaje al conductor a través de fragmentos de sus programas y recuerdos de su paso por el micrófono, en una transmisión que repasó parte de la larga relación que mantuvo con la radio.

Durante la despedida se recuperaron palabras que González Oro había pronunciado en su última etapa en Rivadavia, donde destacó el valor que tenía para él trabajar en radio, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Hace 35 años que estoy detrás de este micrófono, al que le agradezco todo, expresó. También remarcó su vínculo con la emisora: Estoy muy feliz de estar en Rivadavia. Todo lo estamos, ¿sí? Y este es un verdadero privilegio que compartimos con todos los trabajadores históricos de Rivadavia.

El homenaje también recordó el momento en que el periodista anunció su retiro de los medios y dedicó palabras especiales a la emisora: Estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios, no de Radio Rivadavia, a la cual amo, a la cual le agradezco todo lo que hicieron por mí.

En esa ocasión, también había reconocido el esfuerzo de la radio para mantenerlo al aire mientras realizaba el programa desde su hogar en San Isidro y desde el exterior.

González Oro, nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, fue una de las voces más reconocidas de la radiofonía argentina. Uno de los momentos destacados de su carrera fue su paso por Radio 10, donde condujo El oro y el moro, mientras que en televisión participó de programas como Polémica en el Bar, Los unos y los otros y Nosotros a la mañana.

En 2021, había anunciado su retiro de los medios, aunque posteriormente continuó realizando participaciones en distintos espacios.