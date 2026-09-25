Sturzenegger en Córdoba: "Cuatro millones de personas van a ir a trabajar al interior"

Federico Sturzenegger visitó Córdoba y disertó ante empresarios en la Bolsa de Comercio, donde defendió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y se refirió a uno de los principales datos conocidos esta semana: el aumento de la pobreza.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado sostuvo que la salida de la pobreza llegará a través de la inversión y el crecimiento económico, pese a que el índice nacional alcanzó el 32,3% durante el primer semestre de 2026. En el Gran Córdoba, el indicador se ubicó en 31,1%, con unas 503 mil personas por debajo de la línea de pobreza.

Sturzenegger: “La manera de resolver la pobreza es con crecimiento”

Consultado sobre cómo el Gobierno pretende reducir la pobreza, Sturzenegger planteó que la economía atraviesa un proceso de recuperación y que el crecimiento sostenido permitirá mejorar los indicadores sociales.

“Los niveles que nosotros encontramos de pobreza, 70% de los chicos pobres, después se sinceraron las variables a principio de la gestión, la pobreza superó el 50%. Ahora está en 30%”, sostuvo.

El funcionario reconoció que el dato actual no es satisfactorio, pero insistió en que el Gobierno espera una continuidad del crecimiento durante los próximos años.

“Nunca la foto nos gusta, porque un país que tiene 30% de pobreza no es una foto que te pueda gustar, pero estamos en un proceso de crecimiento que va a hacer que esa pobreza caiga”, afirmó.

También destacó que, pese a la política de reducción del gasto público, el Gobierno decidió reforzar presupuestariamente la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta alimentaria. Según Sturzenegger, ambas prestaciones tienen actualmente un poder adquisitivo superior al registrado durante el kirchnerismo.

La respuesta sobre las inversiones y el empleo

Durante la entrevista, el ministro fue consultado por la llegada de inversiones y por las dificultades que persisten en el mercado laboral. La pregunta estuvo vinculada además con una escena registrada en Córdoba: personas que formaron una extensa fila para entregar currículums en busca de trabajo.

Sturzenegger respondió que la economía viene creciendo y aseguró que durante la gestión de Milei se crearon 500 mil puestos de trabajo.

“El mercado laboral en la gestión de Javier Milei ha creado 500.000 puestos de trabajo”, afirmó, y agregó que el mercado absorbe aproximadamente a los 200 mil nuevos trabajadores que ingresan cada año.

El funcionario admitió, de todos modos, que el proceso económico no impacta de la misma manera en todas las actividades. Según explicó, algunas regiones vinculadas a la minería, la energía y el sector agropecuario atraviesan una expansión mayor, mientras otras permanecen más rezagadas.

La proyección de 4 millones de personas hacia el interior

Uno de los planteos más llamativos de Sturzenegger fue su proyección sobre una futura migración interna vinculada al crecimiento de las actividades productivas fuera del área metropolitana.

El ministro sostuvo que unos 4 millones de personas podrían trasladarse hacia distintas provincias del interior en las próximas décadas, atraídas principalmente por las oportunidades generadas por el petróleo, el gas, la minería y el litio.

La misma proyección ya había sido planteada por Sturzenegger en septiembre al hablar de una posible migración desde el Área Metropolitana de Buenos Aires hacia las regiones vinculadas con el desarrollo energético y minero. En esa oportunidad, estimó que dos millones de personas podrían radicarse en la Patagonia y otros dos millones en provincias del norte.

En Córdoba, el funcionario vinculó ese escenario con una transformación territorial de largo plazo y con el crecimiento de las provincias que concentran los nuevos proyectos productivos.

La proyección se enmarca en la expectativa del Gobierno de que el desarrollo de Vaca Muerta, la minería y el litio genere nuevos polos de empleo y actividad económica en el interior del país.

Informe de Gonzalo Carrasquera.