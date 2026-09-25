Fórmula 1: Colapinto largá 9° en Bakú, donde Russell hizo la pole y Antonelli chocó en Q1

FOTO: Parecía que habría lucha, pero la última vuelta de Russell en Q3 fue contundente

George Russell consiguió su quinta 'pole position' de la temporada 2026 en una sesión de clasificación notablemente competitiva para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula en el Circuito de Bakú -6.003 mts.-, donde el británico quedó como el único piloto de Mercedes tras el accidente de Kimi Antonelli en la Q1 y marcó buena diferencia con la vuelta final de Q3. Franco Colapinto fue 9°, tras una sanción a Sainz por no respetar las banderas amarillas.

El argentino consiguió meterse otra vez en la Q3 y lo hizo con una excelente demostración en Q2, la fase en la que le prestó remolque de succión a su compañero Pierre Gasly y -cuando quedaba afuera, en el último minuto- sacó una que lo colocó 10° y le dio el pase al 'shoot out' de diez pilotos. Tras haber utilizado un juego de más en Q1 para pasar, Colapinto salió a por solo un intento en la fase final y tras pasarse de largo bloqueando en un frenaje, las gomas no le permitieron mejorar y debió conformarse con con la P10. Buen trabajo, de todas formas

Arriba, parecía que cuatro equipos lucharían por el primer puesto, pero Russell mejoró en cada vuelta de la Q3 para establecer una ventaja impresionante de ocho décimas sobre Charles Leclerc (Ferrari), cerrando la sesión con un tiempo de 1:42.526.

Oscar Piastri se quedó a solo 0,001 segundos del monegasco en tercera posición, superando a Isack Hadjar (Red Bull) y al segundo McLaren, el de Lando Norris, quien sufrió un bloqueo de neumáticos en su última vuelta que le impidió mejorar su tiempo.

Lewis Hamilton (Ferrari) se conformó con la sexta posición por delante de Pierre Gasly y Max Verstappen. Franco Colapinto completó el *top 10* para Alpine tras haber tenido dificultades para marcar una vuelta representativa.

Ollie Bearman (Haas) se quedó con puesto 10°, por delante de Liam Lawson y Alex Albon; este último no quedó nada satisfecho después de que su compañero de equipo en Williams no le ayudara proporcionándole rebufo.

Esteban Ocon ocupó el decimocuarto lugar por delante de Arvid Lindblad (Racing Bulls), cuya sesión se vio afectada por errores, mientras que el choque de Antonelli contra el muro en la curva 1 —que puso fin a su participación— le dejó muy rezagado respecto a los líderes, en la decimosexta posición.

A pesar de haber llevado importantes mejoras al circuito urbano de Bakú, ambos pilotos de Audi quedaron eliminados en la Q1: Gabriel Bortoleto fue decimoséptimo y Nico Hülkenberg terminó justo detrás, en decimoctava posición. A continuación se situó Fernando Alonso (Aston Martin), tras sufrir un fuerte bloqueo de ruedas que le obligó a salirse a la escapatoria; sin embargo, una importante penalización en parrilla por montar nuevos componentes de la unidad de potencia le relegará, junto a su compañero de equipo Lance Stroll, a las últimas posiciones.

Esto hará que la pareja de Cadillac formada por Sergio Pérez —quien ya ha ganado aquí anteriormente— y Valtteri Bottas ascienda a los puestos 19 y 20 de la parrilla de mañana, dejando a los Aston Martin cerrando la clasificación.

La palabra clave -George Russell, Mercedes, P1-

"Ha pasado un tiempo, así que la sensación es realmente buena", comentó Russell. "Probablemente sea la mayor diferencia de toda mi carrera, incluso contando mis etapas en F2 y F3; la vuelta ha sido fantástica. El coche ha ido de maravilla este fin de semana y, en un circuito como este, cuando logras encajar todo a la perfección, la sensación es increíble".

¿Qué sigue?

El Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de 51 vueltas, está programado para comenzar el sábado a las 08:00, hora argentina.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com