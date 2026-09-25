Belgrano lanza la séptima edición de su maratón 10K para celebrar el título de la Liga Profesional

FOTO: El celeste de Alberdi tendrá su séptima edición de su maratón 10K.

El Club Atlético Belgrano anunció la realización de la séptima edición de la Maratón Belgrano 10K "Campeón 2026", una competencia atlética e institucional que se desarrollará el próximo domingo 8 de noviembre desde las 8:00 con el marco de los festejos por el título de la Liga Profesional.

La prueba tendrá como punto de partida y llegada el Estadio Julio César Villagra y recorrerá la Avenida Costanera.

Reconocida por contar con la certificación y homologación de la Confederación Argentina de Atletismo, la jornada ofrecerá cuatro modalidades de participación adaptadas a diferentes niveles: competitivas de 10K y 5K, una caminata participativa de 2K y la tradicional Carrera Infantil, que se correrá sobre el propio césped del Gigante de Alberdi en distancias de 400 metros (para niños de 4 a 8 años) y 800 metros (de 9 a 12 años).

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas tanto de forma presencial en la Sede Social del club (Arturo Orgaz 510, de lunes a viernes de 9 a 18 y sábados de 9:30 a 13:30) como a través de la plataforma web oficial (socios.belgrano.com.ar).

Para las modalidades competitivas de 10K y 5K, los valores son de $35.000 para socios y $40.000 para no socios, mientras que la caminata 2K y la categoría infantil tienen un costo de $25.000 para socios y $30.000 para el público general.

Todos los kits incluyen la remera oficial, dorsal, chip cronometrador, hidratación y medalla finisher. En tanto, los socios con discapacidad contarán con un 50% de descuento en la opción elegida.

En materia de premiación, la categoría General 10K (tanto en rama masculina como femenina) entregará trofeos y premios en efectivo de $300.000 para los ganadores, $220.000 para los segundos puestos y $150.000 para los terceros, sumado a medallones para los podios de cada rango etario. Por su parte, los 5K generales premiarán del 1° al 3° lugar con trofeos.

La entrega de kits se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre de 11 a 19 en el microestadio José Atienza del club, reservándose la franja del domingo previo a la carrera exclusivamente para atletas del interior provincial.