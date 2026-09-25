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Derribaron un búnker en Bella Vista: secuestraron 900 dosis de droga en el lugar

El procedimiento se realizó en Cerrito y las vías, en Bella Vista. En el lugar habían encontrado 800 dosis de cocaína y 100 de marihuana; además, cuatro personas quedaron imputadas por comercialización de estupefacientes y usurpaciones violentas.

25/09/2026 | 14:09Redacción Cadena 3 Rosario

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El procedimiento se realizó en Cerrito y las vías, en Bella Vista.

FOTO: El procedimiento se realizó en Cerrito y las vías, en Bella Vista.

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En Rosario, derribaron un búnker de venta de drogas ubicado en Cerrito y las vías, en el barrio Bella Vista, en el marco de la Ley de Microtráfico. Se trata del número 88 en la ciudad y del 147 en toda la provincia desde la implementación de la norma.

El secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, destacó el alcance de la herramienta y sostuvo que permite intervenir en lugares que “muchas veces” están cerca de escuelas o centros de salud y que generan “violencia, balaceras y homicidios”. El funcionario remarcó además que los operativos continúan durante los Juegos Suramericanos.

El fiscal César Pierantoni explicó que el inmueble había sido allanado el 12 de agosto, cuando se secuestraron 800 dosis de cocaína y 100 de marihuana. Según detalló, funcionaba como búnker y punto de acopio y estaba vinculado con una banda dedicada al microtráfico y a la usurpación de viviendas.

La fiscal Marina Viggo señaló que la investigación comenzó tras un llamado al 911 por la usurpación de una vivienda por parte de unas 13 personas armadas. A partir de ese episodio se realizaron allanamientos y, según los investigadores, ya hay cuatro personas imputadas por comercialización de estupefacientes y usurpaciones violentas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Se derribó un búnker de venta de drogas en el barrio Bella Vista.

¿Quién destacó el alcance de la Ley de Microtráfico? El secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira.

¿Cuándo se allanó el inmueble? El inmueble fue allanado el 12 de agosto.

¿Dónde se llevó a cabo la intervención? En Rosario, específicamente en Cerrito y las vías, barrio Bella Vista.

¿Por qué se inició la investigación? Por un llamado al 911 sobre la usurpación de una vivienda por personas armadas.

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