Colapinto explicó qué le impidió cerrar una mejor qualy y ya piensa en avanzar en Bakú

Franco Colapinto cerró una clasificación con sensaciones encontradas en el Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino protagonizó una gran vuelta sobre el límite del tiempo para avanzar a Q3, pero no pudo repetir ese rendimiento en la última tanda y terminó décimo.

Sin embargo, una sanción posterior a Carlos Sainz modificó la grilla y le permitió a Colapinto avanzar hasta el noveno lugar de largada para la carrera de este sábado en Bakú.

Una vuelta al límite para llegar a Q3

Colapinto explicó que la falta de rebufo complicó buena parte de su clasificación. En Q2, el piloto de Alpine debió realizar su vuelta sin un auto por delante y calculó que perdió varias décimas en las rectas.

“Fue muy difícil sin la succión porque perdí en la recta cuatro o cinco décimas”, explicó en diálogo con ESPN.

Aun con esa desventaja, consiguió cerrar una vuelta de 1:44.683 con el tiempo de la Q2 prácticamente cumplido. Ese registro le permitió ubicarse décimo y superar por apenas 0.092 segundos a Ollie Bearman, que quedó eliminado.

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"FUE MUY DIFÍCIL SIN LA SUCCIÓN". Franco Colapinto analizó la gran vuelta que hizo para meterse en la Q3. ¡El argentino largará 10° en Bakú!



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“La vuelta fue muy buena. La parte del Castillo la hice muy rápido y traté de tomar más riesgos para intentar pasar y asegurar el pase a Q3. Fue suficiente”, analizó.

El problema que lo condicionó en Q3

La última tanda tuvo otro desarrollo. Colapinto se pasó en un frenaje durante su primer intento y no pudo completar la vuelta. Para el segundo, ya contaba con neumáticos desgastados y no consiguió mejorar.

El argentino identificó precisamente los frenajes como uno de los principales problemas que tuvo durante todo el fin de semana.

“No estoy pudiendo frenar fuerte y bien sin bloquear. Estoy calentando mucho las gomas en los frenajes y después me cuesta la curva por eso”, explicó.

También mencionó problemas relacionados con la batería y una reducción de potencia que afectó el comportamiento del auto.

“La vuelta de Q3 fue mala. Fue complicado, no estuve frenando bien, con mucho super clipping, no podía frenar consistente”, reconoció.

Colapinto ya piensa en la carrera

Más allá de la clasificación, el argentino valoró haber llegado nuevamente a Q3 y ahora apunta a aprovechar la posición de partida.

“Mucho por trabajar mañana, ojalá salga una buena carrera. Obvio que hay que laburar e ir para adelante en la largada, y después hacer una buena carrera para sumar”, sostuvo.

En la comunicación oficial de Alpine, Colapinto detalló además que sufrió un bloqueo en la curva 15 y que tuvo que completar su última vuelta con vibraciones debido al desgaste irregular de un neumático.

“Fue una lástima, pero la Q1 y la Q2 se ejecutaron muy bien, y fuimos lo suficientemente fuertes como para llegar a la Q3, incluso sin un rebufo, que realmente ayuda en esta pista”, señaló.

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este sábado 26 de septiembre desde las 8 de Argentina, a 51 vueltas. Colapinto partirá desde el noveno lugar, con Pierre Gasly, su compañero en Alpine, en la séptima posición.