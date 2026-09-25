En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El Tribunal de Apelaciones desestima el pedido de Vélez para descalificar a Boca de la Copa Argentina

El club de Liniers había solicitado la eliminación del "Xeneize" en la Copa Argentina, pero su apelación fue rechazada por el Tribunal de Apelaciones.

25/09/2026 | 18:34Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Vélez vs. Boca por Copa Argentina

FOTO: Vélez vs. Boca por Copa Argentina

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) - El Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó el pedido de Vélez para que Boca sea descalificado de la Copa Argentina. De esta manera, el partido de cuartos de final entre el "Xeneize" y Racing se jugará sin inconvenientes el próximo domingo.

El club de Liniers había realizado una segunda presentación tras el fallo del Tribunal de Disciplina que calificó el accionar de Boca como un incumplimiento administrativo, pero decidió que continúe en la Copa Argentina. En esa oportunidad, el castigo fue una multa económica equivalente a 1.000 entradas generales.

En el expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió "declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el Club Atlético Vélez Sarsfield contra la resolución del Tribunal de Disciplina". A su vez, decidieron "no hacer lugar" a la presentación de carácter urgente que había realizado el "Fortín".

El argumento principal es que la apelación de Vélez, con la utilización de varios artículos citados, no amerita revertir el fallo del Tribunal de Disciplina que dictaminó que no puede alterarse el resultado deportivo, donde Boca dejó eliminado al "Fortín".

Con esta última resolución, queda habilitado el partido entre el "Xeneize" y Racing del próximo domingo a las 17:00 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Lectura rápida

¿Qué decidió el Tribunal de Apelaciones?
El Tribunal rechazó el pedido de Vélez para descalificar a Boca de la Copa Argentina.

¿Qué había solicitado Vélez?
Vélez había solicitado la eliminación de Boca de la Copa Argentina.

¿Cuál fue el fallo previo del Tribunal de Disciplina?
El Tribunal de Disciplina consideró el accionar de Boca como un incumplimiento administrativo, pero permitió su continuidad en el torneo.

¿Cuándo se jugará el partido entre Boca y Racing?
El partido se jugará el próximo domingo a las 17:00 en el Gigante de Arroyito.

¿Cuál fue la sanción impuesta a Boca?
Boca recibió una multa económica equivalente a 1.000 entradas generales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf