Feria de Mujeres Emprendedoras en Córdoba: cuándo y dónde será

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La Feria de Mujeres Emprendedoras se realizará este sábado 26 de septiembre, de 10 a 21, en Dinosaurio Mall Rodríguez del Busto, en la ciudad de Córdoba.

La iniciativa es organizada por Junior Achievement Córdoba y reunirá a 10 participantes de su programa educativo, que tendrán la posibilidad de presentar sus productos, mostrar sus marcas y compartir con el público los proyectos desarrollados durante su proceso de formación.

Los emprendimientos abarcan distintos rubros, entre ellos textil e indumentaria, decoración para el hogar, flores, velas y cosmética ecológica.

La actividad será abierta a toda la comunidad.

Del aprendizaje a una experiencia real

El programa Mujeres Emprendedoras busca brindar herramientas para fortalecer proyectos, desarrollar capacidades y transformar ideas en iniciativas con posibilidades de crecimiento.

En ese marco, la feria permitirá que las participantes lleven esos aprendizajes a una experiencia concreta: presentar sus productos, explicar sus propuestas, comunicar sus marcas y establecer contacto directo con potenciales clientes.

La jornada también será una oportunidad para que los visitantes conozcan las historias y los procesos que hay detrás de cada emprendimiento.

Una iniciativa con acompañamiento empresarial

La propuesta cuenta con el acompañamiento de Aguas Cordobesas, ADEC, Coca-Cola Andina, Dinosaurio Mall, Fundación Macro, Pavone y Universidad Siglo 21.

Desde Junior Achievement Córdoba destacaron el valor del trabajo conjunto entre organizaciones, instituciones educativas y la comunidad para generar espacios que permitan ampliar las oportunidades de quienes buscan desarrollar sus propios proyectos.

Feria Mujeres Emprendedoras

Cuándo: sábado 26 de septiembre.

Horario: de 10 a 21.

Dónde: Dinosaurio Mall Rodríguez del Busto, Córdoba capital.

Participantes: 10 emprendedoras.

Entrada: abierta a toda la comunidad.