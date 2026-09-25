Feria de Mujeres Emprendedoras en Córdoba: cuándo y dónde será
Diez emprendedoras presentarán sus proyectos en una jornada organizada por Junior Achievement Córdoba. Será este sábado en Dinosaurio Mall Rodríguez del Busto, con entrada abierta a la comunidad.
25/09/2026 | 19:11Redacción Cadena 3
FOTO: Feria de Mujeres Emprendedoras en Córdoba.
La Feria de Mujeres Emprendedoras se realizará este sábado 26 de septiembre, de 10 a 21, en Dinosaurio Mall Rodríguez del Busto, en la ciudad de Córdoba.
La iniciativa es organizada por Junior Achievement Córdoba y reunirá a 10 participantes de su programa educativo, que tendrán la posibilidad de presentar sus productos, mostrar sus marcas y compartir con el público los proyectos desarrollados durante su proceso de formación.
Los emprendimientos abarcan distintos rubros, entre ellos textil e indumentaria, decoración para el hogar, flores, velas y cosmética ecológica.
La actividad será abierta a toda la comunidad.
Del aprendizaje a una experiencia real
El programa Mujeres Emprendedoras busca brindar herramientas para fortalecer proyectos, desarrollar capacidades y transformar ideas en iniciativas con posibilidades de crecimiento.
En ese marco, la feria permitirá que las participantes lleven esos aprendizajes a una experiencia concreta: presentar sus productos, explicar sus propuestas, comunicar sus marcas y establecer contacto directo con potenciales clientes.
La jornada también será una oportunidad para que los visitantes conozcan las historias y los procesos que hay detrás de cada emprendimiento.
Una iniciativa con acompañamiento empresarial
La propuesta cuenta con el acompañamiento de Aguas Cordobesas, ADEC, Coca-Cola Andina, Dinosaurio Mall, Fundación Macro, Pavone y Universidad Siglo 21.
Desde Junior Achievement Córdoba destacaron el valor del trabajo conjunto entre organizaciones, instituciones educativas y la comunidad para generar espacios que permitan ampliar las oportunidades de quienes buscan desarrollar sus propios proyectos.
Feria Mujeres Emprendedoras
Cuándo: sábado 26 de septiembre.
Horario: de 10 a 21.
Dónde: Dinosaurio Mall Rodríguez del Busto, Córdoba capital.
Participantes: 10 emprendedoras.
Entrada: abierta a toda la comunidad.
Lectura rápida
¿Qué se realizará? La Feria de Mujeres Emprendedoras.
¿Quiénes organizan la feria? La feria es organizada por Junior Achievement Córdoba.
¿Cuándo se llevará a cabo? El sábado 26 de septiembre.
¿Dónde se realizará? En Dinosaurio Mall Rodríguez del Busto, en Córdoba.
¿Cómo se puede participar? La entrada es abierta a toda la comunidad.