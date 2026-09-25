Lula prohibió las apuestas deportivas y los casinos online a nueve días de las elecciones

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció este viernes la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos online en Brasil. La medida fue comunicada a nueve días de las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para el 4 de octubre.

El mandatario encabezó un acto en San Pablo junto a integrantes de su gabinete, donde se formalizó el veto a las denominadas “bets”, que alcanzará a los distintos tipos de apuestas digitales y también a la publicidad de las empresas del sector.

La medida será instrumentada mediante una medida provisional, con aplicación inmediata, mientras que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para incorporar la actividad al Código Penal.

Qué dijo el Gobierno sobre la prohibición

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, explicó que el proyecto será enviado al Parlamento bajo régimen de urgencia y tendrá como objetivo reforzar las sanciones contra el juego ilegal.

El paquete anunciado por el Gobierno también incluye una ampliación del programa de renegociación de deudas para familias, con el propósito de contemplar préstamos más antiguos y promover, según las autoridades, un mercado crediticio con mejores condiciones.

La decisión había sido analizada durante los últimos días dentro del Gobierno. Inicialmente se evaluaba restringir los casinos online, pero finalmente el alcance se extendió también a las apuestas deportivas.

Qué pasará con las plataformas y el dinero de los usuarios

La medida establece un período para que los usuarios puedan retirar los fondos que tengan depositados en las plataformas. Según la información difundida tras el anuncio, los apostadores tendrán hasta el 5 de octubre para retirar sus saldos, mientras que los sitios y aplicaciones deberán dejar de operar a partir del 6 de octubre.

La decisión afecta a las empresas que operaban legalmente bajo el esquema de regulación vigente y abre una nueva etapa para el mercado de apuestas digitales en Brasil.

La medida llega en la recta final de la campaña

El anuncio se produjo nueve días antes de la primera vuelta electoral, en la que Lula busca la reelección. La proximidad entre la decisión y los comicios forma parte del contexto en el que fue comunicada, aunque la medida fue presentada por el Gobierno como parte de un paquete destinado a la protección de las familias y al control del endeudamiento.

En los días previos, Lula había expresado públicamente su intención de terminar con las apuestas online y había mantenido reuniones con funcionarios para definir el alcance de la medida.