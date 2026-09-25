Falleció Oscar "El Negro" González Oro, figura emblemática de la radio argentina a los 74 años

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) — El reconocido periodista Oscar "el Negro" González Oro falleció este viernes a los 74 años, según confirmaron fuentes cercanas a la Agencia Noticias Argentinas. El comunicador, una figura icónica de la radio argentina, se encontraba en Punta del Este, Uruguay, donde residía en el momento de su deceso.

En diálogo con este medio, colegas del comunicador informaron que había estado lidiando con un "problema de salud", que lo había mantenido en un estado delicado durante al menos "diez días". En el momento de su fallecimiento, no estaban presentes sus hijos, Agustín, fruto de su matrimonio con Estela, y Pablo, hijo de su hermano Armando, a quien crio y adoptó como un hijo del corazón.

El periodista se había mudado a Manantiales, un exclusivo balneario uruguayo, en agosto de 2020. Esta decisión, tomada durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, tenía como objetivo encontrar una mejor calidad de vida. Desde allí, no solo pasó sus últimos años, sino que también emitió sus últimos programas radiales antes de anunciar su retiro.

Oscar González Oro nació en Mendoza el 16 de octubre de 1951 y desarrolló una extensa carrera en los medios, destacándose principalmente en la radio y la televisión. Abogado de profesión, se volcó a la comunicación y se convirtió en una figura clave de la cultura popular, especialmente tras hacer pública su homosexualidad en 2016, convirtiéndose en uno de los primeros conductores de la radiofonía argentina en visibilizar abiertamente su orientación sexual.

A lo largo de su trayectoria, logró consolidarse como una de las voces más reconocidas de la radio argentina. Uno de sus hitos más importantes fue su paso por Radio 10, donde condujo el exitoso programa "El oro y el moro" desde 1999 hasta 2014. Este ciclo, que se emitió durante 15 años, combinaba información, deportes y espectáculos, y contaba con un destacado equipo de colaboradores como Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y el médico Claudio Zin.

Tras su etapa en Radio 10, González Oro continuó su carrera en Radio La Red y, tras un breve regreso a su antigua emisora, también pasó por Radio Rivadavia, donde condujo "Tarde pero temprano" y "La vida misma". En marzo de 2021, anunció su retiro de los medios tras 35 años de carrera, realizando su última emisión el 2 de abril de ese año desde Uruguay.

Además de su labor radial, participó en programas de televisión como "Polémica en el Bar", "Los unos y los otros" y "Nosotros a la mañana", entre otros. A lo largo de su vida, González Oro mantuvo estrechos lazos con destacadas figuras del ámbito político y cultural, siendo un referente en la agenda pública durante las últimas dos décadas.