Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 25 de septiembre.

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El número de sorteo 26571, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el viernes 25 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0429, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Pedro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0429

2° 9161

3° 2587

4° 4557

5° 4890

6° 0029

7° 4171

8° 0224

9° 7879

10° 4155

11° 9586

12° 9287

13° 6833

14° 5175

15° 5147

16° 4635

17° 7029

18° 4468

19° 8657

20° 2509