Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 25 de septiembre.
El sorteo número 26571 de la quiniela nocturna se realizó el viernes 25 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0429, correspondiente a A primera (San Pedro).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26571, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el viernes 25 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0429, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Pedro).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0429
2° 9161
3° 2587
4° 4557
5° 4890
6° 0029
7° 4171
8° 0224
9° 7879
10° 4155
11° 9586
12° 9287
13° 6833
14° 5175
15° 5147
16° 4635
17° 7029
18° 4468
19° 8657
20° 2509
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26571 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 25 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 0429.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como A primera (San Pedro).
¿Cuáles son los otros números?
Los números del 2° al 20° son 9161, 2587, 4557, 4890, 0029, 4171, 0224, 7879, 4155, 9586, 9287, 6833, 5175, 5147, 4635, 7029, 4468, 8657, 2509.