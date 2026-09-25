Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 25 de septiembre.

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El número de sorteo 13042 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el viernes 25 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6338, interpretado tradicionalmente como A primera (Piedras).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6338

2° 5351

3° 6017

4° 2151

5° 8659

6° 3352

7° 8489

8° 4497

9° 5551

10° 4198

11° 7167

12° 3646

13° 8154

14° 6085

15° 6865

16° 7510

17° 1793

18° 3269

19° 7830

20° 9374