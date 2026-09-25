Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 25 de septiembre.
El sorteo número 13042 de la Quiniela Turista se realizó el viernes 25 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6338, correspondiente a "A primera (Piedras)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13042 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el viernes 25 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6338, interpretado tradicionalmente como A primera (Piedras).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6338
2° 5351
3° 6017
4° 2151
5° 8659
6° 3352
7° 8489
8° 4497
9° 5551
10° 4198
11° 7167
12° 3646
13° 8154
14° 6085
15° 6865
16° 7510
17° 1793
18° 3269
19° 7830
20° 9374
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13042 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 25 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 6338.
¿Qué significa el número ganador?
El número 6338 se interpreta como A primera (Piedras).
¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números del 2° al 20° lugar son 5351, 6017, 2151, 8659, 3352, 8489, 4497, 5551, 4198, 7167, 3646, 8154, 6085, 6865, 7510, 1793, 3269, 7830, 9374.