Crusoe abandona un plan de $1.25B para usar turbinas Boom en centros de datos de IA

Crusoe, una startup de centros de datos de IA con sede en Denver, decidió abandonar sus planes de utilizar turbinas de energía estacionarias desarrolladas por Boom Supersonic. La decisión se produce tras un acuerdo inicial que implicaba un gasto de $1.25 mil millones en 29 turbinas de 42 megavatios.

La empresa, fundada en 2018 como un minero de criptomonedas que utilizaba gas natural excedente de campos petroleros, se ha convertido en uno de los mayores constructores de centros de datos de IA, incluyendo una enorme instalación en Abilene, Texas, que suministra poder computacional a OpenAI.

Boom Supersonic, que está desarrollando un jet de pasajeros supersónico llamado Overture, lanzó el año pasado una nueva línea de negocio para vender una versión de su motor como plantas de energía estacionarias de gas natural. La turbina Superpower comparte aproximadamente el 80% de las mismas piezas que su motor aéreo, llamado Symphony.

El acuerdo inicial preveía que las primeras entregas de las turbinas comenzaran en 2027, pero según el CEO de Boom, Blake Scholl, el acuerdo ha quedado sin efecto. En una publicación reciente en X, Scholl felicitó a los fundadores de Crusoe, Cully Cavness y Chase Lochmiller, por su reciente recaudación de fondos y confirmó que las empresas ya no avanzarían con la asociación de lanzamiento de turbinas.

Scholl mencionó que Boom seguirá entregando turbinas a otros clientes, con un objetivo de 250 megavatios para el próximo año y 1 gigavatio para 2028. "El TL/DR es que las turbinas ya no son parte de la mezcla de energía primaria a corto plazo de Crusoe, por lo que una asociación de lanzamiento simplemente no tenía sentido", explicó Scholl.

Desde Crusoe, se confirmó que ya no se está haciendo negocios con Boom. Un portavoz de la empresa, Andrew Schmitt, declaró que están construyendo fábricas de IA desde la base, trayendo nuevos campus en línea en todo el país, impulsados por fuentes de energía innovadoras. "Mientras nuestro portafolio crece, nos mantenemos flexibles, eligiendo las soluciones energéticas adecuadas para cada sitio", agregó Schmitt.

La planta de datos de 1.2 gigavatios de Crusoe en Abilene, construida para Oracle y OpenAI, está alimentada por la red eléctrica, con una planta de energía de turbinas de gas que se utiliza solo como respaldo. Además, Crusoe está construyendo un centro de datos de 900 megavatios en Abilene para Microsoft, que se alimentará con turbinas de gas en el sitio.

La pérdida de su cliente de lanzamiento representa un revés para Boom, que el año pasado recaudó $300 millones principalmente para comercializar este nuevo negocio. Scholl había mencionado anteriormente que las ganancias de la planta de energía estacionaria se utilizarían para financiar el desarrollo de Overture.

TechCrunch intentó comunicarse con Scholl para obtener comentarios, y actualizará este artículo si responde.