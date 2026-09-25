Automattic presenta un nuevo consejo tras fallido intento de destituir a su CEO Matt Mullenweg

Automattic, la empresa detrás de plataformas como WordPress.com y Tumblr, anunció la reestructuración de su consejo de administración tras un intento fallido de destituir a su CEO, Matt Mullenweg. Este cambio se produce en un contexto de inestabilidad interna que culminó con la votación del antiguo consejo para colocar a Mullenweg en una licencia, acción que fue revertida rápidamente.

La nueva junta, presentada a los empleados a través de un comunicado interno, está compuesta por figuras notables como el escritor estadounidense Hugh Howey, conocido por su serie de libros "Silo", y Amy Chan, autora de "Breakup Bootcamp". También se sumaron Henry Khatachryan y Krutal Desai, cofundadores de la aplicación social IRL.

El consejo anterior había intentado deshacerse de Mullenweg, quien, con el 84% de las acciones con derecho a voto, rápidamente recuperó el control de la compañía. En su mensaje a los empleados, Mullenweg expresó que la situación había atraído a muchos nuevos apoyos y que su misión en Automattic se mantenía sin cambios.

La reestructuración del consejo se produce en medio de una disputa legal en curso entre Automattic y WP Engine, un proveedor de alojamiento. Mullenweg también reemplazó al asesor legal de la compañía tras su regreso, lo que indica que la lucha de poder en el consejo podría estar relacionada con la demanda por disputas de marca.

En su mensaje, Mullenweg destacó que el consejo de administración actual representa una diversidad de voces y experiencias, y enfatizó la importancia de avanzar y mantener el enfoque en los objetivos de la empresa.

La situación en Automattic es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las empresas tecnológicas en la gobernanza y la dinámica interna. Mientras Mullenweg continúa liderando, la atención se centra en cómo se desarrollarán las relaciones dentro de la junta y cómo afectarán a la dirección futura de la compañía.