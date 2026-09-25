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Beto Casella recuerda a González Oro: "Mi último mensaje decía 'Fuerza, Negrito'"

El destacado periodista Oscar González Oro falleció a los 74 años en su hogar en Punta del Este, Uruguay. Su amigo Beto Casella compartió emotivos recuerdos y mensajes en su homenaje.

25/09/2026 | 16:36Redacción Cadena 3

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Beto Casella despidió a González Oro.

FOTO: Beto Casella despidió a González Oro.

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Buenos Aires, 25 septiembre (NA) -- El reconocido conductor Beto Casella se despidió del periodista Oscar González Oro, quien falleció este viernes a los 74 años en su hogar de Punta del Este, Uruguay. En un emotivo recuerdo, Casella reveló que su último mensaje a González Oro, enviado el 19 de septiembre, decía: "Fuerza, Negrito, va a estar todo bien".

Tras el triste deceso de Oro, Casella relató: "De la nada, el sábado le mandé un mensaje como lo hacíamos habitualmente para saber cómo estaba. Me dijo que se encontraba bien, aunque tenía algunos achaques que le dificultaban moverse, pero que en general estaba bien".

A pesar de que se desconoce la causa exacta de los problemas que enfrentaba "El Negro", Casella indicó que su amigo nunca compartió detalles sobre su salud en los últimos años. Sin embargo, destacó la continuidad de su "mensaje cariñoso" entre ambos.

"Mi último mensaje decía 'Fuerza, Negrito, va a estar todo bien', intercambiamos unos stickers y ahora siento que fue una despedida", reflexionó Beto, quien también describió a González Oro como "la contracara de lo que mostraba públicamente, era hipersensible y muy afectuoso".

El conductor subrayó que González Oro era un profesional con una carrera atípica, ya que ganó popularidad relativamente tarde, a los 40 años, cuando comenzó a trabajar en Radio 10. Antes de eso, era conocido solo por un círculo reducido.

"La última vez que lo vi fue en los Martín Fierro de Radio, donde recibió una mención especial. En ese momento, lo notamos más delgado de lo habitual, lo que nos preocupaba. Esto ocurrió hace aproximadamente cuatro años", añadió Casella.

Finalmente, el conductor expresó su deseo de que su amigo encuentre paz: "Vivió una buena vida, hizo lo que quiso, tuvo una vida lindísima. Que descanse en paz el Negrito".

Lectura rápida

¿Quién fue Oscar González Oro?
Un destacado periodista argentino, conocido por su trabajo en radio y su influencia en los medios.

¿Qué mensaje le envió Beto Casella?
Casella le escribió: "Fuerza, Negrito, va a estar todo bien", en su último contacto.

¿Cuándo falleció González Oro?
Falleció el viernes 25 de septiembre a los 74 años en su hogar en Punta del Este, Uruguay.

¿Cómo describió Casella a su amigo?
Lo describió como hipersensible y afectuoso, con una carrera atípica que ganó popularidad más tarde en su vida.

¿Qué dijo sobre su salud?
Casella mencionó que González Oro tenía achaques que le dificultaban movilizarse, pero no compartía detalles sobre su salud.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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