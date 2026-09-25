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Cinco cachorros de guepardo del zoológico de Praga superan adversidades tras el nacimiento

Los quintillizos de guepardo nacidos en el zoológico de Praga el 18 de junio han logrado recuperarse después de que su madre, Daenerys, sufriera una infección intestinal. Actualmente, se encuentran saludables y activos.

25/09/2026 | 19:25Redacción Cadena 3

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Crías de guepardo del zoológico de Praga están bien después de que su madre enfermó

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PRAGA (AP) — Cinco cachorros de guepardo han logrado sobreponerse a un clima adverso y a la enfermedad de su madre tras su nacimiento en el zoológico de Praga. Según informó la institución el viernes, los quintillizos —cuatro machos y una hembra— nacieron el 18 de junio y enfrentaron varios desafíos desde el inicio.

La madre, Daenerys, eligió un recinto al aire libre para dar a luz, pero poco después, fuertes tormentas comenzaron a azotar la ciudad. A pesar de su inexperiencia, cuidó de manera "ejemplar" a sus crías en esas difíciles condiciones meteorológicas.

El curador Pavel Brandl explicó que Daenerys protegió a los cinco cachorros de las lluvias torrenciales, incluso lamiéndoles el agua de su pelaje para mantenerlos secos. En la naturaleza, la mortalidad infantil de los guepardos es alta debido a los depredadores, y los cachorros son vulnerables a diversas enfermedades, como la neumonía.

La situación se complicó aún más cuando Daenerys sufrió una infección intestinal en agosto. Sin embargo, contra todo pronóstico, el viernes los cinco cachorros se presentaban vivaces y saludables. "En este momento todo parece estar bien, pero aún queda un largo camino" por recorrer, advirtió Brandl. Podría pasar un año antes de que se confirme su supervivencia durante el periodo crucial posterior a su nacimiento.

Los científicos subrayan que cada uno de estos cachorros es esencial para la conservación de la especie, que se encuentra en peligro de extinción. Los guepardos son reconocidos como los animales terrestres más veloces, alcanzando velocidades de entre 112 y 120 kilómetros por hora (70 y 75 millas por hora), y se estima que quedan menos de 7.000 en estado salvaje.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con los cachorros de guepardo?
Los cinco cachorros de guepardo nacidos en Praga han logrado sobrevivir a un clima adverso y a la enfermedad de su madre.

¿Quién es la madre de los cachorros?
La madre se llama Daenerys y ha cuidado de los cachorros a pesar de enfrentar dificultades.

¿Cuándo nacieron los cachorros?
Nacieron el 18 de junio en el zoológico de Praga.

¿Cuál fue el problema de salud de la madre?
Daenerys sufrió una infección intestinal en agosto, lo que complicó el cuidado de los cachorros.

¿Por qué son importantes los cachorros?
Cada cachorro es fundamental para la conservación de la especie de guepardos, que está en peligro de extinción.

[Fuente: AP]

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