Encontraron sin vida al andinista desaparecido en Vallecitos, Mendoza

El equipo de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña de Mendoza encontró sin vida al andinista que había desaparecido en la zona de Vallecitos desde el pasado domingo. El hallazgo ocurrió a las 15:30 en las cercanías de la Quebrada La Angostura, situada a aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El andinista, identificado como E.P.S., de 48 años, había planeado realizar una travesía el domingo 20 de septiembre. La situación se tornó preocupante cuando, dos días después, un guía de un refugio cercano informó que había visto la camioneta del hombre estacionada, y este no se presentó a clases posteriormente.

Debido a las adversas condiciones climáticas, los rescatistas debieron retirarse temporalmente y tenían programado regresar al área el sábado a las 6 de la mañana.

Un grupo de rescatistas llevó a cabo un rastrillaje desde el lugar donde se encontraba el vehículo de la víctima hasta la canaleta Alma de Diamante, mientras que otro equipo exploró la ruta habitual de ascenso al cerro Franke, en caso de que el andinista hubiera tomado ese camino.

La intervención de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo está en marcha, coordinando las acciones pertinentes en este caso. El hombre, originario de la provincia de Buenos Aires, era estudiante en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking.