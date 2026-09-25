Encontraron sin vida al andinista desaparecido en Vallecitos, Mendoza
El cuerpo del andinista fue localizado a las 15:30 en la Quebrada La Angostura, a unos 4.000 metros de altura. Había sido reportado como desaparecido desde el 20 de septiembre.
FOTO: Encontraron sin vida al andinista desaparecido en Vallecitos, Mendoza
El equipo de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña de Mendoza encontró sin vida al andinista que había desaparecido en la zona de Vallecitos desde el pasado domingo. El hallazgo ocurrió a las 15:30 en las cercanías de la Quebrada La Angostura, situada a aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar.
El andinista, identificado como E.P.S., de 48 años, había planeado realizar una travesía el domingo 20 de septiembre. La situación se tornó preocupante cuando, dos días después, un guía de un refugio cercano informó que había visto la camioneta del hombre estacionada, y este no se presentó a clases posteriormente.
Debido a las adversas condiciones climáticas, los rescatistas debieron retirarse temporalmente y tenían programado regresar al área el sábado a las 6 de la mañana.
Un grupo de rescatistas llevó a cabo un rastrillaje desde el lugar donde se encontraba el vehículo de la víctima hasta la canaleta Alma de Diamante, mientras que otro equipo exploró la ruta habitual de ascenso al cerro Franke, en caso de que el andinista hubiera tomado ese camino.
La intervención de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo está en marcha, coordinando las acciones pertinentes en este caso. El hombre, originario de la provincia de Buenos Aires, era estudiante en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking.
Lectura rápida
¿Quién fue el andinista desaparecido?
El andinista encontrado sin vida es E.P.S., de 48 años, oriundo de Buenos Aires.
¿Dónde fue hallado el cuerpo?
El cuerpo fue localizado en la Quebrada La Angostura, cerca de Vallecitos, Mendoza.
¿Cuándo desapareció?
Desapareció el domingo 20 de septiembre y fue encontrado el viernes 25 de septiembre.
¿Qué acciones tomaron los rescatistas?
Los rescatistas realizaron un rastrillaje en la zona y tuvieron que retirarse por mal tiempo.
¿Qué entidad coordina la investigación?
La Oficina Fiscal de Luján de Cuyo está a cargo de la coordinación del caso.
[Fuente: Noticias Argentinas]