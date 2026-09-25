León XIV alertó sobre la inteligencia artificial y la importancia de la ética en la educación

El papa León XIV emitió una advertencia el viernes sobre los retos que presenta el crecimiento de la inteligencia artificial, enfatizando la necesidad de mejorar la educación ética para enfrentar los cambios tecnológicos.

Estas declaraciones se realizaron durante su visita a París, donde el pontífice se reunió con el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, ante autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

"Para no perder nuestra humanidad en medio del paraíso de las máquinas, que invaden y condicionan nuestra vida cotidiana, es urgente formar las mentes con un criterio ético, capaz de distinguir lo que es moralmente bueno. Esta exigencia es necesaria para reconocer los bienes verdaderos", afirmó León XIV durante su intervención.

La preocupación del Papa por el desarrollo de la inteligencia artificial ya había sido planteada en su primera encíclica, Magnifica Humanitas, firmada el 15 de mayo. En este documento, reconoció las oportunidades que ofrecen estas herramientas, aunque subrayó que su desarrollo debe estar al servicio de la humanidad y bajo la responsabilidad de las personas.

Asimismo, expresó su inquietud ante la posibilidad de delegar decisiones a sistemas tecnológicos y la concentración del poder en pocas empresas o actores.

Durante su discurso en el Elíseo, León XIV también cuestionó algunas consecuencias del avance científico y tecnológico. "A veces me preocupan ciertas tendencias sociales que corren el riesgo de convertir la ciencia y la tecnología en negocios lucrativos que promueven la manipulación genética, la gestación subrogada, el tráfico de órganos humanos o la posibilidad de planificar la propia muerte", sostuvo.

El viaje apostólico del Papa se extenderá hasta el 28 de septiembre e incluirá actividades en París, Lourdes y Metz, además de una intervención en la sede de la UNESCO sobre los desafíos que presentan las nuevas tecnologías.