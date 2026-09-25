Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 25 de septiembre.
El sorteo número 18899 de la Quiniela Matutina se realizó el viernes 25 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 9237, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Eucaliptus)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18899 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el viernes 25 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 9237, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Eucaliptus).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9237
2° 1162
3° 1634
4° 1548
5° 3048
6° 4778
7° 8123
8° 3471
9° 9281
10° 4671
11° 0073
12° 9366
13° 6303
14° 0116
15° 6638
16° 1697
17° 3670
18° 0999
19° 0738
20° 3527
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18899 de la Quiniela Matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 25 de septiembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9237.
¿Qué significa el número 9237?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Eucaliptus).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.