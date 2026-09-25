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Rosario tendrá un corte de agua este domingo por tareas en la planta potabilizadora

Aguas Santafesinas realizará trabajos este domingo 27 de septiembre, entre la medianoche y las 12. Advirtió que quienes no cuenten con reservas domiciliarias podrían registrar una interrupción del suministro.

25/09/2026 | 15:21Redacción Cadena 3 Rosario

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Aguas Santafesinas realizará trabajos este domingo 27 de septiembre, entre la medianoche y las 12.

FOTO: Aguas Santafesinas realizará trabajos este domingo 27 de septiembre, entre la medianoche y las 12.

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Aguas Santafesinas informó que este domingo 27 de septiembre realizará tareas programadas en la planta potabilizadora de Rosario, una intervención que podría afectar el suministro de agua potable durante la mañana en distintos sectores de la ciudad.

Los trabajos se desarrollarán entre las 0 y las 12, período durante el cual quienes no cuenten con reservas domiciliarias podrán registrar una interrupción del servicio.

La empresa recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y realizar un uso cuidadoso del agua almacenada en tanques y cisternas mientras se desarrollen las tareas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Recomiendan disponer de reservas

En viviendas y edificios que cuentan con tanques, la disponibilidad de agua dependerá de la capacidad de almacenamiento y del consumo que se realice durante las 12 horas previstas para los trabajos.

Una vez finalizadas las tareas en la planta potabilizadora, el servicio comenzará a normalizarse. La recuperación de los niveles habituales de presión puede producirse de manera progresiva en los diferentes sectores de Rosario.

Para consultas o reclamos, Aguas Santafesinas dispone de su canal de atención por WhatsApp al 341 695 0008.

Lectura rápida

¿Qué trabajos realizará Aguas Santafesinas?
Tareas programadas en la planta potabilizadora de Rosario que afectarán el suministro de agua potable.

¿Cuándo se llevarán a cabo?
Este domingo 27 de septiembre, entre las 0 y las 12.

¿Dónde se realizarán las tareas?
En la planta potabilizadora de Rosario.

¿Cómo afectará esto a los usuarios?
Podrán experimentar interrupciones en el servicio si no cuentan con reservas domiciliarias.

¿Por qué se recomienda tener reservas?
Para garantizar el suministro de agua durante las 12 horas de trabajos programados.

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