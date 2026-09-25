Consejos para proteger tu hogar ante tormentas intensas y vientos fuertes

Las tormentas intensas y los vientos fuertes pueden causar daños significativos a las viviendas. Para mitigar estos riesgos, es fundamental seguir una serie de recomendaciones que aseguren la protección de tu hogar.

En primer lugar, se aconsejó desconectar todos los aparatos electrónicos. Un rayo o cables caídos en el vecindario pueden provocar un aumento de voltaje en el sistema eléctrico, lo que podría dañar dispositivos conectados. Se debe prestar especial atención a los electrodomésticos que generan calor, como freidoras o hornos eléctricos, que representan un riesgo elevado de incendio debido a las sobretensiones.

También se recomienda desenchufar equipos costosos, como computadoras y televisores, para evitar daños durante la tormenta.

Otro aspecto crucial es asegurar el patio. Los vientos fuertes pueden convertir objetos livianos en proyectiles voladores, causando daños a la propiedad o lesiones personales. Antes de que aumenten las ráfagas, es recomendable guardar cualquier cosa que pueda volar, incluyendo muebles de exterior, juguetes infantiles y herramientas de jardinería.

Esta acción resulta más efectiva que aplicar cinta adhesiva a las ventanas, ya que esta última no brinda una protección real contra los escombros voladores y puede, de hecho, agravar la situación al generar fragmentos de vidrio más grandes.

En cuanto a las ventanas y puertas, se desmintió el mito de que abrir algunas ventanas durante un evento de viento fuerte ayuda a equilibrar la presión atmosférica dentro del hogar. La realidad es que existen suficientes pequeñas grietas en la envoltura exterior de cualquier vivienda para mantener un equilibrio seguro de presión.

Abrir una ventana no solo permitiría que la lluvia ingrese al hogar, sino que, si el viento es lo suficientemente fuerte, podría generar una fuerza de aire capaz de volar el techo.

Revisar las canaletas también resulta vital. Aunque no se recomienda subir al techo o a una escalera durante condiciones climáticas extremas, es prudente caminar alrededor de la casa para detectar obstrucciones o daños en el sistema de canaletas. Limpiar un atasco o volver a colocar un bajante que se haya soltado puede evitar que la lluvia llegue a las paredes de los cimientos, lo que podría ahorrarte miles de pesos en reparaciones.

Por último, se destacó la importancia de reforzar la puerta del garaje. Debido a su gran superficie, esta es el punto más vulnerable en el exterior de la casa durante eventos de viento fuerte. Cuando los techos se vuelan durante un huracán, generalmente es porque la puerta del garaje se ha doblado hacia adentro, permitiendo que los vientos de alta velocidad entren, lo que lleva a una rápida acumulación de presión interna. Cerrar y asegurar la puerta del garaje debería mantenerla segura en condiciones menos extremas. Aunque no es una solución rápida, se puede instalar un refuerzo para la puerta del garaje o reforzarla con una red de maderas de 2 por 4.