Consejos de expertos para incorporar antigüedades en tu hogar este otoño

Con la llegada del otoño, el deseo de crear un ambiente acogedor en el hogar se intensifica. Los expertos en antigüedades comparten sus recomendaciones sobre las piezas que están marcando tendencia y que pueden aportar un toque de carácter y encanto a cualquier habitación. Ya sea que busques un elemento que inicie conversaciones en tu sala de estar o una obra de arte vibrante para el pasillo, estos consejos prácticos te ayudarán a encontrar lo que necesitas, ya sea en línea o en tiendas físicas.

Bustos y esculturas de caras talladas son una de las principales recomendaciones de Sandy Baisley de RE-FIND. Estas piezas pueden colocarse en estanterías, chimeneas, mesas de entrada o incluso en un escritorio de oficina, añadiendo un elemento de sorpresa al espacio. "Inmediatamente dan personalidad a una habitación y un sentido de historia, especialmente cuando están un poco desgastadas o imperfectas. Hay algo en esa pátina que añade carácter e intriga sin sentirse excesivamente preciosista", afirma Baisley.

Otra tendencia que destaca es la de combinaciones inesperadas. Derek Miller, diseñador de interiores principal en Lauren Thomsen Design, sugiere que diseñar un espacio alrededor de hallazgos vintage acumulados con el tiempo es la mejor estrategia. Un ejemplo es su comedor, que se basa en la forma, proporciones y necesidades estructurales en lugar de una lista de piezas exactas. "El comedor está anclado por varios hallazgos vintage excepcionales, incluyendo una silla Norman Cherner Pretzel de los años 60, que un cartero descubrió al lado de la carretera durante su ruta diaria", explica Miller.

El comedor también cuenta con una mesa de gran historia, adquirida en Rarify, creada por el Knoll Planning Unit en los años 60. Esta mesa combina elementos de las mesas de Jens Risom y Florence Knoll para un proyecto del SOM (Skidmore, Owings & Merrill) para la sede de Hyatt en Chicago. Las sillas del comedor, diseñadas por Eero Saarinen, son especialmente notables por su textil Eclat Weave, diseñado por Anni Albers en 1974. Además, la lámpara vintage, un Vico Magistretti Atollo de Oluce, actúa como escultura y es el toque final en la decoración.

Los bar cabinets son otra elección que genera debate, pero algunos diseñadores los consideran esenciales para quienes disfrutan de recibir en casa. Lindsey Colhoun, principal de Lindsey Colhoun Design y fundadora de Haven by LCD, los describe como "una de las piezas más trabajadoras en un hogar". Con el cambio de clima y el entretenimiento moviéndose hacia el interior, estos muebles se convierten en un punto de encuentro. Sin embargo, destaca la importancia de elegir un estilo que no sea perfectamente nuevo. "Me encanta encontrar uno con algo de antigüedad: madera real, un tirador de bronce desgastado, un acabado que ha visto uso", expresa Colhoun. "Esto le da al espacio una sensación de historia desde el momento en que entras".

Si no hay espacio para un bar cabinet tradicional, Colhoun sugiere que una estantería puede funcionar igual de bien. "Te ofrece la misma apariencia de colección bien abastecida sin ocupar espacio en el suelo, y se convierte en su propia pequeña viñeta en la pared", concluye.