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Policías asistieron un parto en un patrullero: la madre había consumido cocaína horas antes

La mujer, de 24 años y en situación de calle, fue encontrada en avanzado trabajo de parto en Machain y Baigorria. La bebé nació con ayuda de los agentes y ambas fueron trasladadas al hospital Eva Perón.

23/09/2026 | 18:50Redacción Cadena 3 Rosario

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La bebé nació con ayuda de los agentes y ambas fueron trasladadas al hospital Eva Perón.

FOTO: La bebé nació con ayuda de los agentes y ambas fueron trasladadas al hospital Eva Perón.

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Una intervención policial en la zona norte de Rosario terminó con el nacimiento de una bebé dentro de un patrullero. Los agentes asistieron a una joven que estaba a punto de dar a luz y luego trasladaron a madre e hija para que recibieran atención médica.

El episodio ocurrió este martes cerca de las 20 en la zona de Machain y Baigorria. Allí, efectivos que realizaban tareas de patrullaje encontraron a la mujer, de 24 años, en avanzado trabajo de parto y decidieron asistirla ante la inminencia del nacimiento.

La bebé finalmente nació dentro del móvil policial y pesó 1,935 kilos. Tras el parto, ambas fueron llevadas al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

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La recién nacida quedó en Neonatología

Una vez en el centro de salud, los profesionales constataron que no existían registros de controles prenatales durante el embarazo. También se estableció que la madre tenía antecedentes de consumo de sustancias y que había consumido cocaína unas tres horas antes de dar a luz.

La mujer quedó internada debido a su estado general, mientras que la recién nacida fue ingresada al área de Neonatología para permanecer bajo observación y recibir la atención correspondiente.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Una mujer dio a luz dentro de un patrullero durante una intervención policial.

¿Quién asistió a la mujer? Agentes de la policía que realizaban tareas de patrullaje.

¿Cuándo sucedió el hecho? Este martes, cerca de las 20 horas.

¿Dónde tuvo lugar el nacimiento? En la zona de Machain y Baigorria, en Rosario.

¿Por qué fue hospitalizada la madre? Debido a su estado general y antecedentes de consumo de sustancias.

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